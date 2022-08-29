Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil, memleketi Uşak'ta sevenleriyle buluştu - Son Dakika
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Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil, memleketi Uşak'ta sevenleriyle buluştu

29.08.2022 11:48
Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil, memleketi Uşak'ta sevenleriyle buluştu

Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında, Ketebe Çocuk Yayınları'ndan çıkan 'Sanat Ülkesi' dizisinin ilk kitabı 'Devrim Erbil' eseriyle, Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi ve imza programına katıldı.

Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında, Ketebe Çocuk Yayınları'ndan çıkan 'Sanat Ülkesi' dizisinin ilk kitabı 'Devrim Erbil' eseriyle, Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi ve imza programına katıldı.

Sanatçı Prof. Dr. Devrim Erbil, Uşak Belediyesi'nin Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinliklere katıldı. Ketebe Çocuk Yayınları'nın 'Sanat Ülkesi' dizisinin ilk kitabı olan 'Devrim Erbil' eseri, Muğla'nın Bodrum ilçesinden sonra bu kez sanatçının memleketi Uşak'ta sevenleriyle ve çocuklarla buluştu. Erbil'in Uşak'tan İstanbul'a uzanan hayat hikayesini konu alan kitabın imza ve söyleşi etkinliğinde, Prof. Dr. Devrim Erbil'in eserlerinden oluşan bir resim sergisinin açılışı da gerçekleşti. Uşak Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve çok sayıda çocuk katıldı. Çocuklar, Devrim Erbil'in hikayesiyle tanışırken aynı zamanda ressamın kendi çizimlerinden oluşan boyama atölyesinde de keyifli vakit geçirdi.

'TÜRK ÇAĞDAŞ SANATININ MİHENK TAŞIDIR'

Prof. Dr. Devrim Erbil'in Türk resim sanatının en önemli isimlerinden biri olduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Erbil, kendi yarattığı üslubu ve kullandığı tekniklerle, kendisine özel bir tarz ile Türk Çağdaş Sanatı'nda kendisi bir mihenk taşıdır. Sadece bir ressam değil aynı zamanda akademisyenlik yaparak Türk resim sanatına pek çok yeni sanatçının yetişmesi için de gönlünü, emeğini vermiş büyük bir üstadımızdır" dedi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK HALI MÜZESİNİ HAYAL EDİYORUM'

Uşak'ta, Dünya'nın en büyük bir halı müzesi hayat ettiğini ifade eden Ressam Devrim Erbil, "Küçüğünü 2013 senesinde açtık. Bugün orayı da gezdim. Gerekli görüşmeleri yaptık ve çok güzel işler başaracağız. Hepimiz el ele vererek Uşak'ı bir sanat ve kültür kenti yapacağız. Tarihi değerler üzerinde yeni çağdaş gelişmeler ile burası sanat için, kültür için harika bir yer olacaktır" açıklamalarında bulundu. Uşak'ta düzenlenen resim sergisinin diğer sergilerden çok farklı özelliği olduğunu vurgulayan Ressam Devrim Erbil, "Halı ve resmin yan yana gelmesi, dünya sanatçıları içerisinde de ilk defa yapılan aynı boyutta resim, aynı boyutta halı, onun halıya uygulanmasındaki örnekleri gördüm. Gelecekte Muğla- Bodrum için çok daha yeni sanat projeleri oluşturmak için bu sergi çok anlamlı olmuştur" diye konuştu.


- Uşak
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil, memleketi Uşak'ta sevenleriyle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ressam Prof. Dr. Devrim Erbil, memleketi Uşak'ta sevenleriyle buluştu - Son Dakika
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