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Restore edilen Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi hüsnühat meraklılarını ağırlıyor - Son Dakika

Restore edilen Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi hüsnühat meraklılarını ağırlıyor

04.12.2021 10:35

Restore edilen Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi hüsnühat meraklılarını ağırlıyor Beykoz'da aslına uygun restore edilerek ilçenin kültür sanat hayatına kazandırılan Tarihi Hafız Mehmet Efendi Kültür Evinde, alanında usta isimler tarafından verilen geleneksel el sanatları ve musiki...

Restore edilen Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi hüsnühat meraklılarını ağırlıyor

İSTANBUL - Beykoz'da aslına uygun restore edilerek ilçenin kültür sanat hayatına kazandırılan Tarihi Hafız Mehmet Efendi Kültür Evinde, alanında usta isimler tarafından verilen geleneksel el sanatları ve musiki eğitimleriyle öğrencilere eğitim veriliyor.

Beykoz Belediyesi öncülüğünde, aslına uygun olarak restore edilen Tarihi Hafız Mehmet Efendi Kültür Evinde, biten restore çalışmalarının ardından öğrencilere geleneksel el sanatları ve musiki eğitimleri veriliyor. 1767 yılında Raufiye Tarikatı'nın ilk zaviyelerinden Hafız Mehmet Efendi tarafından kurulan ve kapatıldıktan sonra yıllar içinde harap olan mekan, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Binanın haziresi ve mezar taşları da temizlenerek yeniden düzenlendi.

Ziyaretçilerini manevi ve tarihi ortamıyla kuşatan tekkede, Prof. Dr. Süleyman Berk'in verdiği hat sanatı dersine Beykozlular yoğun ilgi gösteriyor.

Tarihi Hafız Mehmet Efendi Kültür Evinde öğrencilere ders veren Prof. Dr. Süleyman Berk, "Bulunduğumuz mekan Beykoz Belediyesi'ne bağlı Mehmet Efendi Kültür Merkezi. Burada bir takım kurslar veriliyor öğrencilerimize ben de hüsnühat kursu vermekteyim. Öğrencilerimiz burada bu nezih ortamda gelip derslerini alıyorlar. Malum pandemi şartlarında dikkat de ederek fazla birbirlerine sokulmadan, yanaşmadan burada derslerini alıyorlar, derslerini gösteriyorlar. Huzurlu bir ortam var, güzel bir ortam var. Hem öğrencilerimiz hem de bizler Beykoz Belediyesi'nin sunduğu imkana teşekkür ediyoruz. Burada kendimizi geliştiriyoruz ve faydalı bir uğraşla kendimizi meşgul ediyoruz.

Restore edilen Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi hüsnühat meraklılarını ağırlıyor
Restore edilen Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi hüsnühat meraklılarını ağırlıyor
Restore edilen Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi hüsnühat meraklılarını ağırlıyor
Restore edilen Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi hüsnühat meraklılarını ağırlıyor

Hafız Mehmet Efendi, Beykoz Belediyesi, Restorasyon, Musiki, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Restore edilen Hafız Mehmet Efendi Kültür Evi hüsnühat meraklılarını ağırlıyor - Son Dakika


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