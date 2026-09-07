Restore edilen Ünye Kalesi 14 ayda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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Restore edilen Ünye Kalesi 14 ayda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Restore edilen Ünye Kalesi 14 ayda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı
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Ordu'daki 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi, restorasyon ve düzenlemelerin ardından geçen yıl haziranda yeniden ziyarete açıldı. Tarihi mekan, 14 aylık süreçte yaklaşık 1 milyon kişi tarafından gezildi; ziyaretçiler, kale içindeki dehlize raylı sistemle inerek eşsiz Karadeniz manzarasını seyretme fırsatı buldu.

Karadeniz'in önemli tarihi yapıları arasında yer alan Ünye Kalesi, tarihi atmosferi ve manzarasıyla ziyaretçilerine geçmişle bugün arasında bağ kuran bir deneyim sunuyor.

Sarp kaya kütlesi üzerine kurulu yaklaşık 2 bin 500 yıllık kale, konumu ve doğal yapısıyla ziyaretçilerine Ünye ve çevresini farklı bir açıdan görme imkanı sağlıyor.

Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Ünye Belediyesi tarafından 2018'de başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, kalenin ziyaretçiler için daha erişilebilir hale getirilmesi amacıyla çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda kaleye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ahşap merdivenler ve seyir terasları oluşturuldu. Kale içerisindeki dehlize ulaşımın sağlanabilmesi için de raylı sistem kuruldu.

Yenilenen ulaşım ve ziyaret alanları sayesinde tarihi yapı, ziyaretçilerine hem geçmişin izlerini yakından görme hem de Karadeniz'in doğal güzelliklerini seyretme fırsatı sunuyor.

Kalenin farklı noktalarında oluşturulan seyir alanlarından Ünye ve çevresinin yanı sıra Karadeniz manzarası izlenebiliyor. Tarihi yapının doğal çevresiyle bütünleşen görünümü de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Geçen yıl haziran ayında ziyarete açılan kaleyi, aradan geçen 14 aylık süreçte yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti.

"Kalenin tarihi atmosferi ziyaretçiler üzerinde olumlu etki bırakıyor"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, restorasyon çalışmalarının ardından kaleyi yeniden ziyaret edilebilir hale getirdiklerini söyledi.

Tavlı, kalenin geçen yıl hazirandan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını belirterek, açılışın ardından bölgeye yoğun ilgi gösterildiğini ifade etti.

Ziyaretçilerin kale hakkındaki görüşlerine de başvurduklarını anlatan Tavlı, kalenin tarihi atmosferi ve doğal güzelliklerinin ziyaretçiler üzerinde olumlu etki bıraktığını kaydetti.

Tavlı, kalenin 14 aylık süreçte yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırladığına dikkati çekerek, bu ziyaretlerin tarihi yapının bölge turizmine katkısını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Karadeniz'i ziyaret eden vatandaşlara Ünye Kalesi'ni görmeleri çağrısında bulunan Tavlı, tarihi yapının aileleriyle güzel vakit geçirmek isteyenler için önemli bir durak olduğunu aktardı.

Ziyaretçiler kalenin tarihi atmosferinden etkileniyor

Kaleyi ziyaret eden Eda Emine Çakıroğlu da tarihi yapının geçmişle bugün arasında bağ kurduğunu ifade etti.

Çakıroğlu, kalenin tarihini yerinde görmenin kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, "Tarihi yaşamak ve görmek için herkes Ünye Kalesi'ni ziyaret etmeli." dedi.

Antalya'dan Ordu'ya gelen Halil Uçarkaya ise kaleyi çok beğendiğini söyledi.

Ünye Kalesi'nin ziyaretçilerine derin bir kültürel geçmiş sunduğunu aktaran Uçarkaya, tarihi yapıların gelecek nesillere aktarılması için korunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Restore edilen Ünye Kalesi 14 ayda 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

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