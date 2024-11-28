Safranbolu'nun çilingir ustası Özdemir, "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Safranbolu'nun çilingir ustası Özdemir, "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü aldı

Safranbolu\'nun çilingir ustası Özdemir, "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü aldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan çilingir ustası Hüseyin Şahin Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü aldı.

28.11.2024 15:49
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan çilingir ustası Hüseyin Şahin Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü aldı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde, kent adına büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti.

Şahin, Safranbolu'nun Demirciler Loncası'nda yaklaşık yarım asırdır ahilik kültürüne bağlı kalarak geleneksel metal işçiliği ve kapı süsleme sanatını icra eden Özdemir'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü aldığını bildirdi.

Özdemir'in, Karabük'ün adını bir kez daha onurlandırdığına işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un da teşrif ettiği bu anlamlı törende, kadim kültürümüzün ve eşsiz zanaatlerimizin temsilcisi olan Hüseyin ustamızın başarısı hepimiz için büyük bir mutluluk vesilesi oldu. Bu vesileyle Hüseyin ustamız nezdinde ilimizin sanatlarını yaşatan, kültür ve medeniyet mirasımızı geleceğe taşıyan tüm ustalarımıza ve sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyor, her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Karabük'ümüzün değerlerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'nun çilingir ustası Özdemir, 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülü aldı - Son Dakika

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