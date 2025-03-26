Sakal-ı Şerif Mevlana Müzesi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sakal-ı Şerif Mevlana Müzesi'nde

Kadir Gecesi dolayısıyla getirilen Sakal-ı Şerif, bayram sonuna kadar ziyarete açık olacak.

26.03.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mevlana Müzesi'ne, Kadir Gecesi dolayısıyla getirilen Sakal-ı Şerif, bayram sonuna kadar ziyarete açık tutulacak.

Semazenler tarafından müzeye getirilen Sakal-ı Şerif, bulunduğu 40 kat bohçadan salavatlar eşliğinde çıkarıldı.

Türbeyi ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif'e dokundu, duygusal anlar yaşadı. Müzede sergileneceği cam muhafazanın içine konulan üç Sakal-ı Şerif, bayram sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Müze Müdürü Naci Bakırcı, müzede yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi ziyarete açıldığını anımsattı.

Sakal-ı Şerif'in Kandil Gecesi'nde ziyarete açılmasının anlamına işaret eden Bakırcı, "Mevlevi kaynaklarında dergahtaki üç Sakal-ı Şerif'in Kadir Gecesi'nde veya ramazan ayının son 15 gününde ziyarete açıldığı bilgisi var. Bunun üzerine bakanlığımızın izniyle geçen yıl ziyarete açmıştık. Bu yıl da bayram sonuna kadar ziyaretçilerimiz Sakal-ı Şerif'i ziyaret edebilir." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kadir Gecesi, Etkinlik, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sakal-ı Şerif Mevlana Müzesi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:02:33. #7.13#
SON DAKİKA: Sakal-ı Şerif Mevlana Müzesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement