SAMDOB, Cavalleria Rusticana'yı Samsun'da sahneledi, 5 Ekim'de yeniden sahnelenecek - Son Dakika
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SAMDOB, Cavalleria Rusticana'yı Samsun'da sahneledi, 5 Ekim'de yeniden sahnelenecek

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SAMDOB, Cavalleria Rusticana\'yı Samsun\'da sahneledi, 5 Ekim\'de yeniden sahnelenecek
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SAMDOB, Pietro Mascagni'nin 'Cavalleria Rusticana' operasını Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. İlgi gören eser, 5 Ekim Pazartesi saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin klasikleşmiş eseri "Cavalleria Rusticana" operasını sahneledi.

Sicilya'daki bir köyde geçen yasak aşk ve neden olduğu yıkımın anlatıldığı eser, Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Mascagni'nin 1890'da prömiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan eseri, İtalyan operasının gerçekçilik ve doğalcılığı benimseyen "Verismo" akımının başyapıtları arasında kabul ediliyor.

Ayşe Dağıstanlı Parlar'ın rejisörlüğünü yaptığı eserde, orkestra şefi Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Maria Chekriekchieva yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik etti.

Başkemancılığını Dilara Tanrıverdi Doğan'ın üstlendiği eserde, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

Sanatseverlerden ilgi gören eser, 5 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA
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