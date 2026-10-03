70 yıldır şemsiye onaran 97 yaşındaki usta, bir aylık aradan sonra Samsun\'daki tezgahına geçti

Samsun'da şemsiye tamiri denince akla gelen 97 yaşındaki Dursun Yıldız, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen müşterilerinin ısrarını kırmayarak tezgahın başına geçiyor, titreyen elleriyle şemsiyelere ikinci baharını yaşatıyor.

Türkiye'nin en yaşlı şemsiye tamircisi olarak bilinen Dursun Yıldız, bir aydır hastalığı nedeniyle dükkanına gidemiyordu. Samsun'un tek şemsiye tamircisi olduğu belirtilen Yıldız'ın müşterileri ise tamir için evine kadar gitmeye başladı. Yaklaşık 70 yıldır Bedesten Çarşısı'nda esnaflık yapan Yıldız, müşterilerinin ısrarını kıramayarak yeniden tezgahının başına geçti ve şemsiyeleri onarmaya devam etti.

EVİNE GELİP 1 SAAT DİL DÖKTÜLER

Bir süredir hastalığı nedeniyle çalışamadığını belirten Dursun Yıldız, mesleğini özlediğini ve müşterisinin ısrarı üzerine yeniden tamir yapmaya başladığını söyledi. Yıldız, "İşler iyi gidiyor. Allah bereket versin. Hastalık nedeniyle bir süredir gelemiyordum. İşimi özledim de ondan geldim. Bundan sonra şemsiye tamir edebilir miyim ben bilemem, Allah bilir. Bugün şemsiye tamir etmeye gelmemin sebebi ise komşum bozuk şemsiyesini eve getirdi. Bir saat tamir etmem için yalvardı. Ben de kıramadım, arastaya geldim. Tamir edip sahibine vermek istiyorum" dedi.

SAMSUN'UN TEK ŞEMSİYE TAMİRCİSİ

Arasta esnafı da Dursun Yıldız'ın Samsun'un tek şemsiye tamircisi olduğunu belirterek, vatandaşların tamir için kendisini aradığını söyledi. Esnaflar, "Dursun dede bir süredir hastaydı. Uzun zamandır arastaya gelmiyordu. Birisine şemsiyesini yapmak için söz vermiş. Arabayla alıp dükkanın önüne getirmişler. Samsun'da başka şemsiye tamircisi yok. Dursun dede 97 yaşında ve Samsun'un tek şemsiye tamircisi. Söz verdiği için tamire geldi" ifadelerini kullandı.

Bedesten Çarşısı'nın simgelerinden biri olarak görülen Dursun Yıldız, özellikle sonbahar ve kış aylarında şemsiye tamiri için yoğun ilgi görüyor. Bir süredir hastalığıyla mücadele eden Yıldız, tamamen iyileşerek sevdiği mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.