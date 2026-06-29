Atakum Piyano Şenliği - Son Dakika
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Atakum Piyano Şenliği

Atakum Piyano Şenliği
29.06.2026 15:32  Güncelleme: 15:34
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Atakum Belediyesi ve OMÜ Devlet Konservatuarı iş birliğiyle düzenlenen ilk Piyano Şenliği'nde minik piyanistler sahne aldı, sanatseverlerden yoğun ilgi ve alkış aldı.

Samsun'da düzenlenen Piyano Şenliği, yoğun ilgi gördü.

Atakum Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuarı iş birliğinde Samsun'da ilk kez düzenlenen organizasyon, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. "Sanatın Tuşlarında Buluşuyor, Geleceğe Nota Nota Yürüyoruz" başlıklı programda OMÜ Devlet Konservatuarında öğrenim gören öğrenciler, klasik müzikten popüler müziğe geniş içerikli repertuar sundu. Konservatuarın Konser Salonu'nu tıklım tıklım dolduran sanatseverler, piyano resitallerini program boyunca ilgiyle dinledi. Yetenekleriyle büyük beğeni toplayan minik piyanistler, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Gör. Beril Tekeli Yiğit programda yaptığı konuşmada organizasyonun önemine değinerek, "Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliği Atakum Belediyesinin, büyük desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Her türlü şartta yanımızda oldular. Bizim için süreç, çok kıymetliydi. Ayrıca ailelerimize de, değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdür Deniz Gömeç ise "Sanat alanında dopdolu olan ilimizde, eksikliğini hissettiğimiz piyano şenliği gerçekleştirdik. Atakum Belediyesi olarak her türlü fikre açığız ve elimizden geldiği kadar etkinliklerimizin devamını getireceğiz. Çocukların sahnede olması çok önemli. Evet, kurslara gidiyorlar ama sanatçı ruhun karşılığı alkıştır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Atakum Piyano Şenliği - Son Dakika

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