Sanatçı Alaeddin Yavaşca'nın hatıraları Kilis'teki evinde yaşatılıyor - Son Dakika

Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın hatıraları, Kilis'te çocukluğunun geçtiği ve müzeye dönüştürülen evinde yaşatılıyor.

Besteleriyle klasik Türk müzik tarihine ismini altın harflerle yazdıran ve Aralık 2021'de vefat eden Yavaşca'nın, memleketi Kilis'te çocukluğunun geçtiği tarihi ev, 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırıldıktan sonra restore edilerek müzeye dönüştürüldü.

1 Mart'taki açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da telekonferans yöntemiyle katıldığı müzede, Yavaşca ve ailesine ait eşyalar, doktorluk yaptığı yıllarda kullandığı malzemeler, eserleri ve aldığı ödüller yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, AA muhabirine, Türk sanat müziğinin duayenlerinden Yavaşca'nın hatıralarını yaşatmak, eserlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla bakanlık tarafından restorasyonu tamamlanan evin müze olarak açıldığını söyledi.

Özdemir, müzenin toplumun bütün kesimine hitap ettiğini anlatarak, "Müzede Yavaşca'nın doğumundan ölümüne kadar aile hayatı, okul yılları, aldığı tıp eğitimi, eşi Ayten hanım ile olan evliliği, sanatıyla ilgili aldığı ödüllerden oluşan toplam 143 kişisel eşya bulunuyor. Müze olarak kullanılan Yavaşca'nın evi, geleneksel Kilis mimarisini yansıtmakta. Kapalı alanı 417 metrekare, açık alanı 107 metrekare ve 10 sergi salonumuz bulunmakta. Toplumun bütün kesimine hitap eden bir müze olarak faaliyette." dedi.

Yavaşca'nın müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldığını kaydeden Özdemir, bir kültür merkezi ve parkta da adının yaşatıldığını dile getirdi.

Alaeddin Yavaşca Müzesi'yle birlikte kentte müze sayısının ikiye çıktığını belirten Özdemir, böyle büyük bir devlet sanatçısını tanımaları ve örnek almaları için herkesi müzeyi ziyarete beklediklerini sözlerine ekledi.