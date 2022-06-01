Beyazgül gençlerle stand-up gösterisinde buluştu - Son Dakika
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Beyazgül gençlerle stand-up gösterisinde buluştu

01.06.2022 15:06
Beyazgül gençlerle stand-up gösterisinde buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Uluslararası spor müsabakalarında dereceye giren genç sporcularla Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu'nun Stand-Up gösterisinde bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Uluslararası spor müsabakalarında dereceye giren genç sporcularla Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu'nun Stand-Up gösterisinde bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kültür ve sanat faaliyetleri için gençlerin hizmetine sunulan Atatürk Bulvarındaki Şair Nabi Dijital Sinema salonu her gün farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sanat ve Kültür faaliyetlerine önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Spor okulları ve Gençlik merkezlerine katılarak uluslararası spor aktivitelerinde derece alan gençlerle bir araya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, genç sporcularla Şair Nabi Dijital Sinema salonunda sanat yönetmeni Hasan Ocakoğlu'nun hazırladığı Stand-Up gösterisini izledi. Keyifli dakikaların yaşandığı buluşmada tiyatro sanatçısı Ocakoğlu anlattığı hikayelerle salonu dolduran gençleri gülmekten kırdı geçirdi.

Beyazgül, "Hasan Ocakoğlu Şanlıurfa'nın öz evladıdır. Burada sizinle buluşarak sergilediği performansların karşılığında aldığı alkışlar kendisine en büyük hediyedir. Şair Nabi Djital Sinema Salonunda her gün farklı filmleri gençlerimizle çocuklarımızla buluşturuyoruz. Tiyatro sanatçımız Hasan Ocakoğlu da gençlerimizle bu sahnede daha çok buluşacak. Burada bulunan gençlerimizin çoğu farklı branşlarda başarısını ve kendisini kanıtlamış gençlerdir. Darttan, Taekwondo'ya Güreş'ten Okçuluğa kadar farklı alanlarda başarı gösteren gençlerimizi tebrik ediyor, bol kitap okumalarını da istiyorum" diye konuştu.

Gösterinin ardından Yeni Tiyatro Dergisi tarafından 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödüllerinde sanata katkı ödülüne layık görülen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e plaketi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni Hasan Ocakoğlu tarafından takdim edildi. - ŞANLIURFA

Beyazgül gençlerle stand-up gösterisinde buluştu
Beyazgül gençlerle stand-up gösterisinde buluştu

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Beyazgül gençlerle stand-up gösterisinde buluştu - Son Dakika


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