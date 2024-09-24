Şanlıurfa'da Kadın Kebap Ustası - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şanlıurfa'da Kadın Kebap Ustası

Şanlıurfa\'da Kadın Kebap Ustası

18 yaşındaki Sevgi Avur, babasıyla kebap ustalığı yaparak Türkiye'nin yemek kültürüne katkıda bulunuyor.

24.09.2024 13:18
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Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Şanlıurfa'da 18 yaşındaki Sevgi Avur, kebap ustası babasına 2 yıldır yardım ediyor.

Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan kentte erkek kebap ustalarının arasında, babasıyla aynı lokantada kebapçılık yapan 18 yaşındaki Sevgi Avur dikkati çekiyor.

Sabah 43 yaşındaki babası Necmi Avur ile evden çıkan Sevgi, günün hazırlıkları için ekmek kapısı olan dükkanlarını açıyor.

Babasıyla mutfakta doğradıkları etleri tek tek şişe saplayan Sevgi Avur, daha sonra mangalın başına geçip ciğer, Adana, Urfa ve patlıcan kebabını özenle pişiriyor.

Avur, etin kesiminden şişlenmesine, ocak başında pişirilmesinden ikramına kadar her aşamada görev yapıyor.

Babasından etkilenerek 4 yıl önce yemek sektörüne giren Sevgi Avur, AA muhabirine, lokantada her işi yaparak çalışmaya başladığını, babasından ve diğer ustalardan mesleğin püf noktalarını öğrendiğini anlattı.

Babasına destek olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Avur, şöyle konuştu:

"Babama daha çok destek çıkmak istedim. Yani gelip burada sadece yiyip içeceğime babama yardımcı olmak beni daha çok mutlu ediyor. Beraber daha güzel lezzetleri ortaya koyuyoruz, daha güzel sunumlar yapabiliyoruz. Müşterilerimizin de bu durum hoşuna gidiyor, tebrik ediyor. Yabancı birisi olsa burada o kadar faydalı olamaz, kendi iş yerimiz diye biz daha çok faydalı oluyoruz. Babamla gayet güzel çalışıyoruz, akşam evde beraberiz, sabah geliyoruz beraber dükkanımızı açıyor, temizliğimizi yapıyoruz. Etimizi doğrayıp şişlere saplıyoruz. İş yerimizi daha güzel günlere getirmeye çalışıyoruz. Kimisi 'Kadın şunu, bunu yapamaz.' diyor ama bence kadınlar yaparsa erkeklerden daha güzel yapar, yeter ki istesin. Müşteriler geldiğinde, gördüğünde seviniyor, baba kız çalıştığımız için tebrik ediyorlar, bu da bizim hoşumuza gidiyor."

"İşimizin yükü Sevgi ustanın elinde"

Baba Necmi Avur ise yaklaşık 20 yıldır kebapçılık yaptığını söyledi.

Kızıyla iş hayatında uyumlu çalıştıklarını belirten Avur, "Kızımla mesai yapmanın ayrı bir hazzı var. Yaklaşık 2 yıldır kızım başustalık yapıyor. Daha önce çok ustayla çalıştım, sonra kızımı yanıma aldım. Artık kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. İşimizin kritik yükü Sevgi ustanın elinde, kendisi yapıyor, doğruyor, pişiriyor. Çok güzel bir şekilde işini yapmaya devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da Kadın Kebap Ustası - Son Dakika

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