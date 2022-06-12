Sarıyer'de karne tatili öncesi çocuklar 'Kral Şakir' ile eğlendi - Son Dakika
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Sarıyer'de karne tatili öncesi çocuklar 'Kral Şakir' ile eğlendi

12.06.2022 17:53

Sarıyer'de karne tatili öncesi çocuklar 'Kral Şakir' ile eğlendi Karne tatiline sayılı günler kala Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde çocuklara sürpriz yapılarak sevilen çizgi karakter 'Kral Şakir' etkinliği düzenlendi.

Sarıyer'de karne tatili öncesi çocuklar 'Kral Şakir' ile eğlendi

İSTANBUL - Karne tatiline sayılı günler kala Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde çocuklara sürpriz yapılarak sevilen çizgi karakter 'Kral Şakir' etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde karne tatili öncesinde çocuklar için sürpriz 'Kral Şakir' etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin en çok okunan çocuk kitaplarından biri olan 'Kral Şakir'in yazarı Varol Yaşaroğlu çocuklar için çizim atölyesi ve imza günü gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan pek çok çocuk çizim atölyesinde vakit geçirdikten sonra yüz boyama alanında doyasıya eğlendi. Çocuklar, 'Kral Şakir'in yazarı ve çizeri Varol Yaşaroğlu'yla tanışmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

"Güzel mesajlar verdik"

Çocuklarla bir arada olduğundan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu, sevilen 'Kral Şakir' karakterlerini çocuklarla birlikte çizdiklerini söyledi.

Temmuz ayında yayınlanacak uzun metraj 'Kral Şakir' filminin müjdesini veren Yaşaroğlu, "Şu anda en büyük heyecanım da şu, çocuklar da onu sorup, bekliyorlar. Yaklaşık iki senedir yapımını sürdürdüğümüz bir 'Kral Şakir Geri Dönüşüm' uzun metraj filmimiz var. Türkiye'de Temmuz ayında yayınlanması bekleniyor. Film yayınladığında da en az 26 ülkede değişik dillerde de dünya çocuklarına ulaşacak. Sürdürülebilir bir dünya konusunda gerçekten çocuklara ve ebeveynlere çok ciddi mesajlar verdiğimiz, iklim eğilimi konusunda ve sıfır atık konusunda çok ciddi mesajları olan çok eğlenceli bir film yaptık. Umarım herkese ulaşır" diye konuştu.

"Burası çok eğlenceli"

İmza gününe katılan çocuklardan Defne Çanakçı, "Çok eğlendim. Varol Yaşaroğlu zaten sevdiğim bir karikatürist. Burada şarkılar söyledik, dans ettik, resimler çizdik. Bence grafikleri çok güzel. Bu kitapları imzalatacağım. Bence burası çok eğlenceli. Karnem de iyi" ifadelerini kullandı.

"Kitapların hepsini okudum"

Kitapların hepsini okuduğunu belirten çocuklardan Mustafa Şenocak, "İlk geldiğimizde çok mutlu olduk. Kitaplarımızı aldık buraya geldik. Kitapların hepsini okudum. Geldiğimizde ilk önce biraz resim atölyesi yaptık. Ondan sonra dans ettik. Çok eğlendim. Karnem de iyi. Kitaplarımı imzalatacağım için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

"En sevdiğim karakterlerden biri Kral Şakir"

Yüz boyama etkinliği sonrası konuşan Burak Ezberci ise, "Animasyonlar vardı, Kral Şakir ve Fil Necati'nin. En sevdiğim karakterlerden biridir. Ben de bugün dinozor oldum" dedi.

Sarıyer'de karne tatili öncesi çocuklar 'Kral Şakir' ile eğlendi
Sarıyer'de karne tatili öncesi çocuklar 'Kral Şakir' ile eğlendi
Sarıyer'de karne tatili öncesi çocuklar 'Kral Şakir' ile eğlendi
Sarıyer'de karne tatili öncesi çocuklar 'Kral Şakir' ile eğlendi

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Kaynak: İHA

Varol Yaşaroğlu, alışveriş, Türkiye, Sarıyer, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sarıyer'de karne tatili öncesi çocuklar 'Kral Şakir' ile eğlendi - Son Dakika

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