Marmaris'te Babalar Günü'nde şehit babasıyla anlamlı dalış - Son Dakika
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Marmaris'te Babalar Günü'nde şehit babasıyla anlamlı dalış

Marmaris\'te Babalar Günü\'nde şehit babasıyla anlamlı dalış
21.06.2026 18:45
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Nurullah Kaya, Babalar Günü dolayısıyla şehit Hakan Taşdemir'in babası dalış eğitmeni Haluk Taşdemir ile bir araya gelerek, kızıyla dalış etkinliği gerçekleştirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Nurullah Kaya, Babalar Günü dolayısıyla şehit Hakan Taşdemir'in babası dalış eğitmeni Haluk Taşdemir ile bir araya gelerek, kızıyla dalış etkinliği gerçekleştirdi.

Marmaris Kaymakamlığı Babalar Günü kapsamında şehit ailelerine yönelik anlamlı ve farkındalık oluşturan bir anma etkinliği düzenledi.

Marmaris Kaymakamı Kaya, kızıyla şehit Taşdemir'in ilçede dalış eğitmenliği yapan babası Taşdemir'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Kaya, kızı ve şehit babası Taşdemir, "Koruma Bilinci ve Vefa" temasıyla Babalar Günü anısına özel bir dalış gerçekleştirdi.

Mavi suların altında samimi ve duygu dolu bir atmosferde geçen programda, vatan savunmasında canını feda eden şehit Hakan Taşdemir rahmetle, minnetle ve dualarla anıldı.

"Şehit aileleri milletimizin en kıymetli emanetidir"

Dalış etkinliğinin ardından açıklama yapan Kaya, aziz şehitlerin geride bıraktığı ailelerinin devletin ve milletin en kutsal emanetleri olduğunu söyledi.

Devletin en üst düzeyde şefkat eli ve kurumsal imkanlarının her zaman şehit ailelerinin yanında olacağını belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Babalar Günü'nde, bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehidimiz Hakan Taşdemir'in kıymetli babası, dalış eğitmenimiz Haluk Taşdemir ile çok anlamlı bir koordinasyonla bir araya geldik. Kızım ve Haluk Bey ile gerçekleştirdiğimiz bu dalış, sadece bir spor faaliyeti değil, şehidimizin hatırasına ve onun bizlere bıraktığı en değerli emaneti olan babasına dönük sarsılmaz vefamızın bir nişanesidir. Şehit babalarımız başta olmak üzere tüm babalarımızın bu özel gününü kutluyorum."

Etkinlik, su altında ve su üstünde günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'te Babalar Günü'nde şehit babasıyla anlamlı dalış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te Babalar Günü'nde şehit babasıyla anlamlı dalış - Son Dakika
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