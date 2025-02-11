Sepetçilik Sanatı Geri Dönüş Yapıyor

Kültür Sanat

Eskiden yük taşımada kullanılıyordu artık süs eşyası olarak tercih ediliyor

TRABZON - Eskiden yük taşımada kullanılan sepetler artık süs eşyası olarak tercih edilmeye başladı.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Alacahan'da dekoratif sepet örücülüğü kursuna yoğun talep olurken, kurs için sıra bekleyenler bile var. Tarihi çok eskiye dayanan sepet örücülüğü, günümüzde ağırlıklı olarak aksesuar olarak kullanılırken, dekoratif olması nedeniyle gençlerin ilgisini çekiyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi dekoratif sepet usta öğretici Derya Karaosmanoğlu, eskiden yük taşımada kullanılan sepet örücülüğü, günümüzde daha ziyade aksesuar olarak kullanılmaya başladığını söyledi. Karaosmanoğlu "Kursiyerlerimize geçmişten gelen ve günümüze ait tüm sepet modellerini öğretmeye çalışıyoruz. Kursiyerlerimize mağazalarda gördükleri ürünlerden yapmak istediklerinde biz de ona göre kendilerini yönlendiriyoruz. Sepetçilik bir ara unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında olsa da yaklaşık 10 yıldır ilgi görüyor diyebiliriz. İnsanlar bu sanata artık başka açıdan bakmaya başladı. Eskiden sadece yük taşıma olarak düşünülüyordu şimdi her alanda düşünülebiliyor her alanda kullanılabiliyor. Tarihi çok eskiye dayanıyor. İnsanlarımız yük taşımada olsun meyve sebze toplamada olsun kullanıma göre değişiyordu" dedi.

"Kurs için sıra bekleyenler var"

Sepetleri yöreye ait fındık dallarından ördüklerini belirten Karaosmanoğlu "Sepetçilik artık kaybolmaya yüz tutmuş sanat olmaktan çıktı. Kursumuza yoğun talep var hatta sıra bekleyenler bile var. 2-3 aydır bekleyipte sırası henüz gelmeyen arkadaşlarımız var. Dekoratif olması nedeniyle gençlerin ilgisini çekiyor. Çantalar, tepsiler, sehpalar duvar süsleri aksesuarlarda kullanılabiliyor" diye konuştu.

Kursiyerlerden Ayşe Öztürk, kursun kendisi için çok güzel bir uğraş olduğunu kaydederek "Sepet örücülüğünü internetten araştırdım ve ilgimi çekti. Benim için çok güzel bir uğraş. Daha önce üç ay dikiş kursuna gitmiştim ancak en çok isteğim sepet örücülüğü idi. Bayağı bir şeyler öğrendim sehpa yaptım" şeklinde konuştu.