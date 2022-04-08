Seramik sanatçısının eserleri göz kamaştırdı - Son Dakika

Seramik sanatçısının eserleri göz kamaştırdı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi mezunu Elif Aygördü'nün atölyesinde hazırladığı eserler göz kamaştırdı. Aygördü'nün hazırladığı altın yaldızlı tabak ve fincanlar büyük ilgi gördü.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden 2019 yılında mezun olan 25 yaşındaki Elif Aygördü, Kavakdibi Caddesi'ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdürürken, isteyen vatandaşlara da seramik sanatını öğretiyor. Aygördü, hazırladığı ürünleri internet kanalıyla satarken, işini severek yaptığını söyledi. Seramik severlere atölyesini anlatan Elif Aygördü, "Ben Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi mezunuyum. 2019'da mezun oldum. Mezun olduktan hemen sonra kendi seramik atölyemi kurdum. Burada fincanlar, tabaklar üretiyorum. Özellikle, son zamanlarda altın moda oldu. Onun için ben de şu şekilde görüldüğü gibi fincanlar ve tabaklarımda altın yaldız kullanıyorum. Ayrıyeten atölyemde öğrencilerim var. Öğrencilerime ders veriyorum. Aynı şekilde elde seramik şekillendirme, daha sonra boyama çalışmaları yapıyorum. Ayrıca, internetten E-ticaret yoluyla satışa sunuyorum. İşimi de severek yapıyorum. Seramik severleri de atölyeme bekliyorum" dedi.