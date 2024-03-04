Siirt'te nostalji yaşatan sergi
'Bir Zamanlar Siirt' fotoğraf sergisi açıldı
SİİRT - Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 'Bir Zamanlar Siirt' fotoğraf sergisi gerçekleştirdi.
Siirt'in eski yıllara ait çekilmiş sokak, cadde, okul ve mekanların fotoğrafları, vatandaşların beğenisine sunuldu. Siirt'in güzelliklerinin yansıtıldığı fotoğraflarda, şehrin mimari dokusu ve kültürlü yapısı yer aldı. Siirt'in eski sokaklarını ve tarihini Siirtlilerle buluşturmak istediklerini belirten sergi yetkilisi Şakir Özmazı; "Bu fotoğraflar takriben 1930 ile 1975 yılları aralarında çekilmiş farklı mekanları ve farklı meslek gruplarından oluşan Siirt'in kültürünü yansıtan ve tahmini 300 adet fotoğrafın içinden seçilmiş en güzel fotoğrafları baskılayarak burada vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Geçmişten günümüze yansıtan bu güzel fotoğrafları sergileyerek vatandaşlarımızın beğenisine sunduk" dedi.
Sergiyi beğendiğini ve çocukluğuna döndüğünü dile getiren vatandaşlardan Emrullah Kurt; "Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Bizi geçmişten bu güne getirenler ve aslında neler değişmiş, hepsini bizzat bu sergide fark ettik gördük ve yaşadık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
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