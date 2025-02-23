Şırnak'ta Düğün Aksesuarı: Puşiler Altın Fiyatına Satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Şırnak'ta Düğün Aksesuarı: Puşiler Altın Fiyatına Satılıyor

Geniş Video İzle

Şırnak'ta kış aylarında örülen puşiler, düğünlerde kullanılıyor ve 20 bin liraya satılıyor.

23.02.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta kış ayında örülen düğün aksesuarı "puşiler" tam altına fiyatına satılıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta düğünlerin vazgeçilmez aksesuarı puşiler, kış ayında örülerek tam altın fiyatına satılıyor.

Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinde düğünlerde kadınların kış aylarında yapılarak düğün sezonlarında kullanılıyor. Her biri yaklaşık 4 günde yapılan puşiler, nişan ve düğünlerde yöresel elbiselerle uyumlu olduğu için beldenin genelinde takılarak 2 gün süren düğünlerde sergileniyor. Ülkenin dört bir yanına satılan yüz yıllık puşilerin adeti 20 bin liradan satılıyor.

Usta öğretici Behice Yıldız, evde yaptıkları puşilerin unutulmaması için kurslar sayesinde yeni nesillere öğretmek istediğini söyledi. Kış ayının çok sert geçtiğini belirten Yıldız, "Burada sıkılıyoruz. Annelerimizden öğrendiklerimizi çocuklarımıza öğretiyoruz. Burada 4 kişi yapıyoruz. Herkesin öğrenmesini istiyoruz. Kış aylarında hazırlayıp ilkbahar aylarında düğünlerde kullanıyoruz" dedi.

Halime Yıldız ise, kültürü yaşattıklarını ifade ederek, "Kış aylarında hazırlık yapıyoruz. İlkbahar aylarında düğünlerde takıyoruz. 10 ile 20 bin arasında satıyoruz. Belli kişiler yapıyor. Herkes takıyor, güzel bir süs oluyor. Geleneğimizi yaşatıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Uludere, Kültür, Şırnak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta Düğün Aksesuarı: Puşiler Altın Fiyatına Satılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti’ye katıldı Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
12:20 Özlem Zengin, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer almadı Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı
11:33 Erdoğan TÜSİAD’a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki... Erdoğan TÜSİAD'a sert çıktı: Kaos baronlarına diyoruz ki...
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 14:12:44. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Düğün Aksesuarı: Puşiler Altın Fiyatına Satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.