Sivas Altınyayla\'da düğünlerde deve oyunu ve eşekli ceza geleneği sürüyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde geçmişten bu yana süregelen deve oyunu ve eşeğe bindirme geleneği sürüyor. Un ve yumurtaya bulanan damadın yakınları, eşek üzerinde gezdiriliyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde geçmişten bu yana süregelen düğün gelenekleri devam ediyor. Düğün gecesi toplanan damadın arkadaşları, deve oyunu eşliğinde ilçeyi geziyor. Çeşitli sebeplerden ötürü cezalandırılan damadın yakınları, eşek üzerine bindiriliyor. Eşek üzerindeki kişilere yol boyunca un ve yumurta atılırken cezalılar yol boyunca zor anlar yaşıyor. Görenleri kahkahaya boğan adet, uzun yıllardır sürdürülüyor.

İlçede yaşayan Şeref Ağca, "Düğünümüze katılan gençler ve yaşlılar oyunlarımıza eşlik ediyorlar. Düğüne katılanlar da cezalandırılır. Eşeğe bindirilir, un atılır, yumurta atılır" dedi.