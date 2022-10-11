Sivas haber | Sivas Devlet Tiyatrosu bu hafta 3 oyunla perdelerini açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) bu hafta 3 oyunla sanatseverlerle buluşacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, sezona 6 Ekim'de "Yapay Zeka" adlı oyunla "merhaba" diyen Sivas Devlet Tiyatrosu, Toygun Orbay'ın kaleme aldığı ve Burcu Aksakal'ın yönetmenliğini üstlendiği "Yirmibir Onbeş Treni" ile bugün ve yarın Kahramanmaraş, 14 ve 15 Ekim'de ise Gaziantep'te perdelerini açacak.

Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise yarın hem yetişkin hem de çocuk seyirciler için yeniden kurgulanan "Peter Pan" adlı oyun sahnelenecek.

SDT, yapay zeka teknolojisinin yarattığı yeni dünya düzenini sorgulatan, Bülent Usta'nın kaleme aldığı, Mehmet Yıldız'ın yönettiği "Yapay Zeka" oyununu 13, 14 ve 15 Ekim'de aynı sahnede seyirciyle buluşturacak.

"Peter Pan" ve "Yapay Zeka"nın biletleri, "www.biletinial.com" internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden alınabilecek.