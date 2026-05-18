Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir konser programı hazırladı.
Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Anadolu'dan Samsun'a Ezgiler" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.
Konser, yarın saat 20.00'de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki konserde, ses sanatçıları Atatürk'ün sevdiği türküler ile Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen türküleri seslendirecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sivas'ta Özel 19 Mayıs Konseri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?