Sivas\'ta Özel 19 Mayıs Konseri

Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Anadolu'dan Samsun'a Ezgiler" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

Konser, yarın saat 20.00'de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki konserde, ses sanatçıları Atatürk'ün sevdiği türküler ile Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen türküleri seslendirecek.