Siverek'te babalar günü satranç turnuvası başladı - Son Dakika
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Siverek'te babalar günü satranç turnuvası başladı

Siverek\'te babalar günü satranç turnuvası başladı
13.06.2026 17:55  Güncelleme: 17:56
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen iki günlük satranç turnuvası başladı. Turnuva üç kategoride gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki gün sürecek olan Babalar Günü Satranç Turnuvası başladı.

Siverek Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen ve iki gün sürecek olan Babalar Günü Satranç Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor Kampüsü'nde gerçekleştirilen Turnuvada sporcular; 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık kategori olmak üzere üç farklı kategoride iki gün boyunca mücadele edecek.

Babalar Günü dolayısıyla Siverek'te ilk kez satranç turnuvası düzenlediklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Gürkan Aslanca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Babalar Günü dolayısıyla Gençlik Merkezimizde ilk kez satranç turnuvası düzenleniyor. Öncelikle tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Belediye Başkanımız Ali Murat Bucak'ın talimatları doğrultusunda üç kategoride düzenlenen satranç turnuvamız bugün başladı. Gençlik Merkezimiz, gençlerimizi spor faaliyetleriyle buluşturmaya devam ediyor. Turnuvaya katılan tüm gençlerimize ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza başarılar diliyorum."

Turnuvaya kızıyla birlikte katılan bir vatandaş ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Kızımla birlikte Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvasına katıldım. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Turnuvada yarışan Veysel Eymen Doru da şunları söyledi:

"Babalar Günü dolayısıyla Siverek'te düzenlenen satranç turnuvasına babamla birlikte katıldım. Satrancı çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir spor. Bu turnuvada yer aldığım için çok mutluyum. Tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum."

Üç kategoride gerçekleştirilen ve iki gün sürecek turnuvanın sonunda dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Siverek'te babalar günü satranç turnuvası başladı - Son Dakika

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