Siverek'te dünya şehit çocukları günü programı düzenlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 23 Aralık Dünya Şehit Çocukları Günü programı düzenlendi.

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrası şehit olan 3 yaşındaki Reem'in doğum gününün 23 Aralık olması dolayısıyla, 23 Aralık Dünya Şehit Çocukları Günü ilan edildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de Sivil Toplum Kuruluşları tarafından kurulan Gazze Dayanışma Platformu tarafından çocukların katılımıyla ilçenin Lezgo parkında program düzenlendi. Programda, Reem'in doğum günü nedeniyle programa katılan çocuklara muz ve elma dağıtılırken, çocuklar da yanlarında getirdikleri oyuncakları Filistinli çocuklara gönderilmesi için yetkililere teslim etti.

Yapılan program ile ilgili açıklamada bulunan Gazze ile Dayanışma Platformu sözcüsü Sezai Çetin, "İsrail'in saldırılarından bu yana Siverek Gazze ile Dayanışma Platformu olarak her gece toplanarak bu vahşeti kınıyor, tepki gösteriyoruz. Bugün de dedesinin kucağında şehit olan Reem'in doğum günü olan 23 Aralık Dünya Şehit Çocukları günü münasebetiyle bir program düzenledik. Başta şehit çocuklar olmak üzere tüm şehitlere rahmet ve dua ettik. Programa katılan çocuklara muz ve elma dağıttık. Bizler safımızı her zaman mazlum tarafında kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz" dedi