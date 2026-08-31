Smyrna Antik Kenti'nde Yeni Buluntular - Son Dakika
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Smyrna Antik Kenti'nde Yeni Buluntular

Smyrna Antik Kenti\'nde Yeni Buluntular
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İzmir'deki Smyrna Antik Kenti'nde üç yeni mekan ve duvar resimleri keşfedildi.

İzmir'in tarihi kent merkezindeki Smyrna Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, Geç Antik Çağ'a tarihlenen üç yeni mekan ile daha önce rastlanmayan duvar resimleri ortaya çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi adına yürütülen kazı çalışmalarında Smyrna Agorası'nda yeni buluntulara ulaşıldı.

Yürütülen kazılarda, geçen yıl ortaya çıkarılan mozaik tabanın devamında üç yeni mekan tespit edildi. Mekanlardan ikisinin tabanının mozaik, diğerinin ise mermer döşemeden oluştuğu belirlendi.

Kazı çalışmalarında Agora ve Smyrna Tiyatrosu çevresinde daha önce karşılaşılmayan duvar resimleri de bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, yeni ortaya çıkarılan mekanların Efes Antik Kenti'ndeki Yamaç Evleri'ne benzer özellikler taşıdığını, yapıların kamusal bir işleve sahip olabileceğini söyledi.

Ersoy, "İlk defa bu mekanlarda duvar resimlerine ulaştık. Bugüne kadar Smyrna Agorası'nda ve tiyatro çevresinde hiç karşılaşmamıştık." ifadelerini kullandı.

Mekanların milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllara yani Geç Antik Çağ'a tarihlendiğini aktaran Ersoy, Roma İmparatorluğu'nun 395 yılında ikiye bölünmesi ve Hristiyanlığın yayılmasıyla kentlerin yapısında önemli değişimler yaşandığını, yeni buluntuların Smyrna'nın bu dönüşümüne ilişkin bilgiler sunduğunu kaydetti.

2 bin yıldır akan suyun kaynağı araştırılıyor

Kazı çalışmalarında Roma döneminden kalma ve yaklaşık 2 bin yıldır su akmaya devam ettiği belirtilen antik su kanalının bir bölümü de takip edildi.

Smyrna'nın su ihtiyacının Roma döneminde pınarlarla bağlantılı kanallar aracılığıyla karşılandığını belirten Ersoy, yaklaşık 150 metrelik bölümü takip edilen kanalın kaynağının henüz tespit edilemediğini vurguladı.

Agora'nın güneyinde bulunan Namazgah Hamamı ve Kurşunlu Cami çevresinde bir pınar olabileceğini aktaran Ersoy, suyun yaklaşık 150 metrelik bir güzergahın ardından Smyrna Agorası'na ulaştığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Smyrna Antik Kenti'nde Yeni Buluntular - Son Dakika

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