Son dakika haberi | Meslek okulunda şıra şenliği: Okul bahçesinde dev kazanlar kaynatan öğrenciler pestil yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Meslek okulunda şıra şenliği: Okul bahçesinde dev kazanlar kaynatan öğrenciler pestil yaptı

17.10.2022 11:34

Gelen son dakika haberine göre Meslek okulunda şıra şenliği: Okul bahçesinde dev kazanlar kaynatan öğrenciler pestil yaptıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan meslek lisesinde şıra şenliği düzenledi.

Meslek okulunda şıra şenliği: Okul bahçesinde dev kazanlar kaynatan öğrenciler pestil yaptı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan meslek lisesinde şıra şenliği düzenledi.

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri Bölümü öğrenci ve öğretmenleri tarafından, 1'inci şenliği düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen şenlikte ait şifa deposu olarak bilinen şıranın yapımı için önemli olan üzüm bağlarını yaşatmak ve yüzyıllardır gelen kerge geleneğini devam ettirmek amaçlandı. Yoğun katılımın olduğu şenlikte öğretmen ve öğrenciler, ezilerek suyu sıkılan üzümlerden elde edilen şıra, büyük kazanlarda kaynatılarak pekmez ve bulamaç haline getirildi. Bulamaçlar ise bez örtülere serilerek, yörede bastık olarak bilinen üzüm pestili ile cevizli sucuk yapıldı. Kalan bulamaç ise şenliğe katılan öğrenci, öğretmen ve katılımcılara dağıtıldı. Şenlikte öğrenciler müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Yapılan şenlik hakkında açıklamada bulunan okul müdürü Mehmet Sadık Kıran," Öğretmen ve öğrencilerimizin böyle bir etkinlik için bir talepleri oldu, bizde olumlu karşıladık. Çünkü Siverek eskiden dört etrafı şire üzümü bağlarıyla kaplı bir şehirdi ama maalesef bu son yıllarda bu bağlarımız azalmaya başladı ve nerdeyse yok olmaya karşı karşıya. Bizde bu anlamda farkındalık yapmak ve hem de bu güzel kültürümüzü yaşatmak amacıyla böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Çok güzel bir etkinlik oldu, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi

Öğrencilerden Tuğba Çiçekli, "Okul olarak birinci şire şenliği düzenliyoruz, daha önce de bu gibi etiklikleri düzenlemiştik, okul olarak gayet verimli çalışmalara imza atıyoruz, daha önce de mantar yetiştiriciliği ve bunun gibi çalışmalar yapmıştık. Bu seferde şire etkinliği yaptık, 2 gündür bunun hazırlığını yapıyoruz, biraz yorucu geçti eme değdiğine inanıyorum" diye konuştu

Etkinliğe Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, İl Milli eğitim Müdürü Fevzi Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şube müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | Meslek okulunda şıra şenliği: Okul bahçesinde dev kazanlar kaynatan öğrenciler pestil yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Meslek okulunda şıra şenliği: Okul bahçesinde dev kazanlar kaynatan öğrenciler pestil yaptı - Son Dakika
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