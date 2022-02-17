Üye Girişi
Son dakika kültür sanat: Silahla yaralanan köpeğe "Umut" adı verildi - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: Silahla yaralanan köpeğe "Umut" adı verildi

17.02.2022 16:53

Son dakika haberi... Ordu'da silahla yaralanma sonucu görme yetisini kaybeden köpeğe "Umut" adı kondu.

Ordu'da silahla yaralanma sonucu görme yetisini kaybeden köpeğe "Umut" adı kondu.

Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde, 1 Şubat'ta ateşli silahla yaralanma sonucu Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi bünyesindeki Hayvan Hastanesinde tedavi altına alınan köpek yaşama tutundu.

Olayda görme yetisini kaybeden köpeğe hastane personeli "Umut" adını verdi.

Veteriner hekim Fahri Yelekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin yaşamını sürdürebilmesi için seferber olduklarını belirterek, "Görme yetisini kaybetse de genel durumu gayet iyi. Köpeğimiz ömür boyu burada misafirimiz olacak." dedi.

Köpeğin hayata tutunmasından duydukları mutluluğu dile getiren Yelekin, "Şu an gayet mutlu şekilde barınağımızda istediği gibi hareket edebiliyor." ifadesini kullandı.

Yelekin, bazı hayvanseverlerin Umut'u sahiplenmek istediğini ancak köpeğin yeni evinin artık Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi olduğunu sözlerine ekledi.

Son dakika kültür sanat: Silahla yaralanan köpeğe Umut adı verildi
Son dakika kültür sanat: Silahla yaralanan köpeğe Umut adı verildi
Son dakika kültür sanat: Silahla yaralanan köpeğe Umut adı verildi

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Perşembe, Ordu, Umut, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: Silahla yaralanan köpeğe 'Umut' adı verildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:27 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan tüm dünyayı korkutan açıklama: Her an savaş patlak verebilir
17:20 Belediye Başkanı bile şaşırıp kaldı: Balıkesir'de 9 liraya satılan kestane, İstanbul'da 38 lira
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
17:03 Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak
16:53 Cin çıkartmak için 100 oklavayla dövülüp hacamat edilen kadının kocası konuştu: Hoca yap dedi, yaptım!
16:43 Hayvan pazarında korkunç manzara! Silahla başından vurulmuş ceset bulundu!
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
16:33 Erdoğan'ın yaptığı su tarifelerinde indirim açıklamasından sonra Mansur Yavaş duyurdu: 3 gün önce başladık
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 17:39:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika kültür sanat: Silahla yaralanan köpeğe "Umut" adı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement