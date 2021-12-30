Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şener, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları değerlendirdi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esad rejiminin sivillere saldırısı" fotoğrafını oylayan Şener, yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" isimli fotoğrafını seçti.

Şener, fotoğrafları beğendiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde AA yaptığı başarılı haberlerle vatandaşlarımızın bilgilenmesi ve tedbirlere uyması sürecinde çok büyük katkıları oldu, olmaya da devam ediyor. AA'da görev yapan tüm basın çalışanlarını kutluyorum." dedi.