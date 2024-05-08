Tekirdağ'da Türk-Macar Dostluğu Konseri Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tekirdağ'da Türk-Macar Dostluğu Konseri Gerçekleştirildi

Tekirdağ\'da Türk-Macar Dostluğu Konseri Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da 2024 Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Türk-Macar Dostluğu' konseri, Rakoczi Müzesi'nde gerçekleştirildi. Günebakan adlı grup tarafından verilen konser, müzeye ziyarete gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi. Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, Türkiye ve Macaristan arasındaki kültürel bağların güçlü olduğunu belirterek, etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

08.05.2024 17:04  Güncelleme: 17:11
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Tekirdağ'da 2024 Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında "Türk-Macar Dostluğu" konseri verildi.

Macarlar tarafından Erdel Prensi Rakoczi'nin bir dönem yaşadığı ve sonrasında müzeye çevrilen Rakoczi Müzesi'nde gerçekleştirilen programda, aralarında doktor ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu "Günebakan" adlı grup performans sergiledi.

Müzeye ziyarete gelen vatandaşlar konseri ilgiyle dinlerken, zaman zaman söylenen eserlere eşlik ettiler.

Tekirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, AA muhabirine Türkiye ve Macaristan arasında karşılıklı kültür yılı ilan edilmesinin ardından kentte çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Kentte çok sayıda Macar ziyaretçinin misafir edildiğini belirten Dalgıç, "Çok eski tarihi bağlarımız olan Macarlar ile birçok etkinlik düzenliyoruz. İlginç ve güzel bir etkinlik oldu. Türk ve Macar halkının arasında güçlü bir bağ var. Bu bağ uzun yıllar devam edecek."dedi.

Dalgıç, Rakoczi Müzesi'nde çeşitli etkinliler düzenlenmeye de devam edeceklerini ifade etti.

Koronun udisi ve solistlerinden Tıbbi Patoloji Uzmanı Uzman Dr. Neslihan Komut da iki ülkenin köklü bir ortak tarihe sahip olduğunu ve düzenledikleri etkinlikle bunu yeniden hatırlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ'da Türk-Macar Dostluğu Konseri Gerçekleştirildi - Son Dakika

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