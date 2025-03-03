Telkari Sanatı Fabrikasyona Yenik Düştü

Kültür Sanat

Bahçeli\'den Pervin Buldan\'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

Hazır hediyelik eşyalar telkariye darbe vuruyor

Ele emeği göz nuruyla üretilen telkariler, fabrikasyon hediyelik eşyalara göre pahalı olmasından pek tercih edilmiyor

TRABZON - Tarihi çok eskilere dayanan telkari sanatı, son yıllarda artan fabrikasyon hazır hediyelik eşyalara yenik düşüyor.

Büyük emeklerle üretilen telkari işlemeler, hazır fabrikasyon eşyalara göre pahalı olmasından dolayı pek fazla tercih edilmezken, bu durum en fazla telkari ustalarını etkiliyor.

Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Alacahan'da açılan telkari kursuna az sayıda kursiyer katılırken, telkari sanatının artık istenilen düzeyde gelir getirmediğinden pek fazla tercih edilmediği kaydedildi.

El sanatlarını öğrenmek, meslek sahibi olmak veya hobi edinmek için halk eğitim kurslarına yoğun talep olurken, bazı branşlarda ise kursiyer sayısının azlığı dikkat çekiyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi telkari usta öğreticisi Hüseyin Aydın, piyasada çok fazla hazır hediyelik pazarları bulunduğunu, bunun da el sanatlarına büyük darbe vurduğunu belirterek mesleklerinin kıymeti pek bilinmediğini söyledi.

Çarşıdan üç parça fazlasını alıyor

Ürettikleri bir parça ürün fiyatı karşılığı, vatandaşın çarşı pazardan neredeyse 3 katı daha fazla hediyelik eşya aldığına dikkat çeken Aydın, "Telkari sanatı ilimizde yaygın bir meslek olup coğrafi işareti de bulunuyor. Telkari sanatı bazı şehirlere göre farklı. Bazı yerlerde takı üzerine bizimki genelde eşya üzerine. Mesela kemençeyi bile motiflerle süslüyoruz. Şu anda vatandaş genelde ucuz eşya satılan yerlerinde aldığından bizim yaptıklarımıza pek rağbet göstermiyor. Örneğin bizim yaptığımız bir el sanatına 100 TL vereceğine çarşıdan üç parça eşya alıyor. Piyasada ucuz ve aşırı derecede hediyelik eşya satılıyor" dedi.

Eleman yetişmiyor

Telkari sanatının fazla gelir getirmediğinden elaman yetişmediğini kaydeden Aydın, "İleriye dönük bu meslekte artık eleman yetişmiyor. Çünkü fazla gelir getirmeyen bir meslek oldu. Yaptığımız işin kıymeti bilinmediği için ayrıca pazarlayamadığımız için pek rağbet olmuyor. Kursa tek tük talep oluyor. İyi bir usta olabilmek için 3-5 yılını vermen gerekir" diye konuştu.

Kursiyerlerden İbrahim Akın Bilir, telkari sanatıyla ilgili ilerisi için kararsız olduğunu ifade ederek, "Telkari sanatını öğrenmeyi hoşuma gittiği için tercih ettim. Kursa başlayalı üç hafta oldu. İleride bu mesleği sürdürür müyüm şu an kararsızım" şeklinde konuştu.