Tiyatroda Mesleki Eğitim Vurgusu - Son Dakika
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Tiyatroda Mesleki Eğitim Vurgusu

Tiyatroda Mesleki Eğitim Vurgusu
25.06.2026 09:53
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Eskişehir'de sahnelenen 'İlk Kıvılcım, Son Kod' oyunu, mesleki eğitimi komediyle anlattı.

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerin ortak emeğiyle hazırlanan, mesleki eğitimin tarihi gelişimini ve geleceğe uzanan vizyonunu sahneye taşıyan 'İlk Kıvılcım, Son Kod' adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Ahilik kültürünün köklü değerlerinden ilham alınarak hazırlanan tek perdelik oyunda, 12 öğretmen ve 12 öğrenci sahne alarak geçmişten günümüze mesleklerin değişimini ve dönüşümünü komedi unsurlarıyla izleyicilere aktardı. Geleneksel zanaatlardan günümüzün dijital teknolojilerine uzanan yolculuk; emek, üretim, ustalık ve mesleki eğitimin toplum hayatındaki önemini vurgulayan etkileyici sahnelerle anlatıldı. Oyunda, Ahilik anlayışının temelini oluşturan dürüstlük, dayanışma, kalite ve meslek ahlakı gibi değerler ön plana çıkarıldı. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda mesleki eğitimin üstlendiği kritik role dikkat çekildi. Geçmişin bilgi ve tecrübesi ile geleceğin teknoloji odaklı mesleklerinin aynı sahnede buluştuğu oyun, izleyicilere hem keyifli hem de düşündürücü anlar yaşattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tiyatroda Mesleki Eğitim Vurgusu - Son Dakika

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