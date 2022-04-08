Tokat'ta özel 3 ürün tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta özel 3 ürün tescillendi

08.04.2022 18:09

Tokat'ta özel 3 ürün tescillendi Tokat'ta yöreye özgü ürünlerden Honça tepsisi, Bez Sucuğu ile Perpereli Küpesine coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Tokat'ta özel 3 ürün tescillendi

TOKAT - Tokat'ta yöreye özgü ürünlerden Honça tepsisi, Bez Sucuğu ile Perpereli Küpesine coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili çalışmasında 3 ürüne daha coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Honça, Bez Sucuğu ve Perpereli Küpesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Çelik, Tokat'ın Türkiye'de en çok yöresel işaretli ürünü olan bir kaç ilden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Tokat'ın 14 tane medeniyete ev sahipliği yapan bir kültürü ve çeşitliliğinin olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Tokat'ın İpek Yolu hem baharat yolunun üzerinde olması nedeniyle bu şehrin inanılmaz değerleri ve rezervleri çok zengin bir kültürü var. Bu anlamda 3 ürünümüze (bez sucuk, perpereli küpe ve honça tepsisi) coğrafi işaret tescili aldık. Honça tepsisi damatla geline düğün gecesi ikram edilen, içerisinde yiyeceklerin bulunduğu özel bir tepsi. Bez sucuğumuz son derece doğal, organik, içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan son derece lezzetli, son derece güzel bir ürün. Sadece Tokat'a özel olan bez sucuğumuzu herkesin tatmasını rica ediyorum. Perpereli küpemiz de kız çocuklarının taktığı binlerce yıllık bir kültür. Bin yıldan daha uzun bir süredir taktığı bir ziynet eşyası" diye konuştu.

Kebap Tokat'ın mı, Sivas'ın mı tartışmalarına noktayı koydu

Başkan Çelik, Tokat kebabını 2015 yılında tescillediğine dikkat çekerek, "Tokat kebabı kültürü sadece Tokat'ta ve Tokat'a ait. Bunun da bilinmesini istiyorum ve içerisindeki bütün sebzelerin, etin Tokat'a özgü, Tokat'a yöresel olduğunu da biliyoruz. Ben bu anlamda da Tokat kebabıyla ilgili artık bu tartışmalarda son bulmasını istiyorum. Herkesi de Tokat kebabımızı tatmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta özel 3 ürün tescillendi
Tokat'ta özel 3 ürün tescillendi
Tokat'ta özel 3 ürün tescillendi

YORUMLAR
500
Yeşilyurt'ta Polis Haftası kutlandı Yeşilyurt'ta Polis Haftası kutlandı Tokat'ta minik öğrenciler polisleri ziyaret etti Tokat'ta minik öğrenciler polisleri ziyaret etti

Patent, Tokat, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tokat'ta özel 3 ürün tescillendi - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına jest yapıyor!
17:34 Rusya'dan sivillerin bulunduğu tren garı saldırısıyla ilgili açıklama geldi: Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi
17:32 Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?
17:07 Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor
17:00 3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti!
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 18:19:41. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta özel 3 ürün tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement