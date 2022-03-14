Trablus'ta geleneksel kıyafet kutlaması düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Trablus'ta geleneksel kıyafet kutlaması düzenlendi

14.03.2022 02:04
Trablus'ta geleneksel kıyafet kutlaması düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Ulusal Kıyafet Günü kutlamaları yapıldı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Ulusal Kıyafet Günü kutlamaları yapıldı.

Geleneksel Libya kıyafetlerini giyen Trabluslular, kadim kentin sütunları arasından yürüyerek Şehitler Meydanı'na geldi.

Eski kent Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama töreninde, geleneksel kıyafetin önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Belediye Müsteşarı Mufide Cibran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kadın, erkek geleneksel kıyafetlerimizi koruduk. Çünkü kıyafetlerimiz, bizim Libya kimliğimiz demektir. Bu coğrafyaya bağlı olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

AA'ya konuşan moda tasarımcısı Ahmed el-Cirnazi ise 13 Mart'ta Trablus'un ulusal kıyafetleriyle kutlama yaptığını, bunun ulusal ve köklü bir kimlik olduğunu, herkesin el yapımı Libya kıyafetlerinin değerini bilmesi için kendisinin de kıyafet tasarımlarını geliştirdiğini söyledi.

"Bizler, Libya kıyafetleriyle gurur duyuyoruz" diyen Cirnazi, Libya kıyafetlerinin, Arap dünyasının en iyi kimliklerinden biri olarak kabul edildiğini ve bunun da Trablus'un eski kentinden çıktığını dile getirdi.

Cirnazi, kadınlara ait olan ve yıllardır unutulan Libya feracesinin, bu anma töreniyle yeniden Trablus'ta giyilmeye başlandığına dikkati çekti.

Trablus'ta geleneksel kıyafet kutlaması düzenlendi
Trablus'ta geleneksel kıyafet kutlaması düzenlendi
Trablus'ta geleneksel kıyafet kutlaması düzenlendi
Trablus'ta geleneksel kıyafet kutlaması düzenlendi

YORUMLAR
500
Libya'da Başağa hükümeti görevi başkent Trablus'ta devralma hazırlığı yapıyor Libya'da Başağa hükümeti görevi başkent Trablus'ta devralma hazırlığı yapıyor

Tripoli, Libya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Trablus'ta geleneksel kıyafet kutlaması düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD'den çarpıcı Rusya açıklaması: Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösteremediği için hüsrana uğradı
00:41 İki kulübün başkanı birbirine girdi! Tahir Kıran'dan Ali Koç'a olay sözler: Muhterem annen Rizeli, ayıp ettin
00:33 Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan
00:27 AK Parti'den istifa eden 200 kişinin İyi Parti'de rozetleri takıldı
23:59 Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız
23:56 Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan!
23:33 Ekonomistler faiz kararı beklentisini açıkladı! Hepsi aynı tahminde buluştu
23:12 Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız
22:47 Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
22:43 Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 02:10:13. #1.12#
SON DAKİKA: Trablus'ta geleneksel kıyafet kutlaması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement