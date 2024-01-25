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Trabzon'da Evde Epoksi Kullanarak Takı Üreten Kadın - Son Dakika
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Trabzon'da Evde Epoksi Kullanarak Takı Üreten Kadın

Trabzon'da sosyal medyada gördüğü videolar sayesinde evinde epoksi kullanarak kolye ucu, küpe, tespih ve anahtarlık gibi çeşitli eşyalar üreten 48 yaşındaki Ebru Koçak, aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Trabzon\'da Evde Epoksi Kullanarak Takı Üreten Kadın
25.01.2024 - 12:31,  Güncelleme: 12:56
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Trabzon'da sosyal medyada gördüğü videolar sayesinde evinde epoksi kullanarak kolye ucu, küpe, tespih ve anahtarlık gibi çeşitli eşyalar üreten 48 yaşındaki Ebru Koçak, aile bütçesine katkıda bulunuyor.

İki çocuk annesi Koçak, AA muhabirine, 7 yıl önce sosyal medya platformlarında takı yapımına ilişkin videolar izlemeye başladığını söyledi.

Reçine türü epoksi kullanarak ilk olarak kızının birkaç saç telini içine koyduğu kolye ucu hazırladığını anlatan Koçak, ardından da yeni çalışmalar geliştirdiğini ifade etti.

Koçak, içine kurutulmuş çiçek, deniz kabuğu, fotoğraf ve saç teli koyarak yaptığı kolye ucu, küpe, anahtarlık ve tespihin de yer aldığı hediyelik eşyaları, üyesi olduğu Her Adımda Kadın Derneğince kurulan stantlarda ve sosyal medya üzerinden sattığını belirtti.

Evinde ürettiği takılarda ve diğer eşyalarda en çok kurutulmuş çiçek kullandığına işaret eden Koçak, "Çiçekleri dağdan, yaylalardan, ormandan temin edip kurutuyorum. Deniz kenarına gittiğimde de deniz kabukları topluyorum. Çantamda mutlaka bir kutu, bir fanus oluyor. Onun içerisine değişik gördüğüm bütün çiçekleri toplayarak çalışıyorum." dedi.

Koçak, ürünlere yazın özellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini ifade ederek, "İşler büyüdükçe evde çalışmak zor oluyor. Devlet desteklerinden faydalanıp atölye açmak istiyorum." diye konuştu.

Kendi tasarımlarının yanı sıra sipariş üzerine de çalıştığını aktaran Koçak, bir müşterisi için yakınının mezar toprağı ve saçını, başkasına da çocuğunun ilk dişini içine yerleştirdiği tasarım yaptığını belirtti.

Üretmenin çok keyifli olduğunu vurgulayan Koçak, bu sayede iki çocuğunun eğitim masrafları başta olmak üzere aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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