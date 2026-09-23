Trabzon'da konaklayan Mısırlı ziyaretçi sayısı ağustosta yüzde 55 arttı - Son Dakika
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Trabzon'da konaklayan Mısırlı ziyaretçi sayısı ağustosta yüzde 55 arttı

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Trabzon'da konaklayan Mısır uyruklu ziyaretçi sayısı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 5 bin 558'e çıktı. Ağustosta artış yüzde 55 oldu; Salah'ın transferi ve charter uçuşlar kentin Mısır'daki görünürlüğünü artırdı.

Karadeniz'in turistik şehirlerinden Trabzon, son dönemde özellikle Mısır pazarında yaşanan hareketlilikle öne çıkıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte yılın 8 ayında konaklayan Mısır uyruklu ziyaretçilerin sayısında geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşanırken, özellikle ağustosta kaydedilen yükseliş dikkati çekti.

Trabzon'da Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçi sayısı, geçen yılın ocak-ağustos döneminde 4 bin 450 olarak kayıtlara geçerken, bu yılın aynı döneminde 5 bin 558'e yükseldi. Böylece söz konusu dönemde Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçi sayısında yüzde 25 artış kaydedildi.

Aylık verilere bakıldığında artışın ağustosta daha belirgin hale geldiği görüldü. Geçen yıl ağustosta 1151 olan Mısır uyruklu konaklayan ziyaretçilerin sayısı, bu yılın aynı ayında 1788'e çıktı. Böylece ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55'lik artış gerçekleşti.

Salah'ın etkisi turizmin farklı alanlarına yansıdı

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı ağustosta kadrosuna katması, kentin Mısır'daki bilinirliğine ve Trabzon-Mısır arasındaki turizm etkileşimine yeni bir boyut kazandırdı.

Salah'ın Trabzon'da yöresel lezzetleri deneyimlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması da bölgenin gastronomisine yönelik ilgiyi artırırken, yıldız futbolcunun ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası da son dönemde kentte en fazla ziyaret edilen noktalar arasında yer alıyor.

Mısır ile Trabzon arasındaki ulaşım imkanlarının geliştirilmesi de turizm hareketliliğini desteklerken, Kahire-Trabzon arasında doğrudan charter uçuşlarının başlatılmasıyla iki şehir arasındaki ulaşım kolaylaştı.

İlk uçuşun ağustosta gerçekleştirilmesiyle Mısır'dan Trabzon'a doğrudan ulaşım imkanı da sağlanmış oldu.

"Salah'ın transferi kentin Mısır'daki tanıtımına katkı sağladı"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Trabzon'un doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle özellikle Körfez ülkelerinden yoğun ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Son yıllarda farklı pazarlardan daha fazla ziyaretçi çekmek için çalıştıklarını belirten Erdoğan, Salah'ın Trabzonspor'a transferinin kentin Mısır'daki tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.

Erdoğan, Salah'ın dünya futbolunda tanınan bir oyuncu olduğuna dikkati çekerek, transferin Trabzon'un Mısır'daki görünürlüğünü artırdığını ve bunun turizm açısından olumlu yansımalarının bulunduğunu kaydetti.

Salah'ın transferinin önemli bir fırsat oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, "Salah'ın Trabzonspor'a transferiyle Mısır'da Trabzon'a yönelik ilginin daha da arttığını görüyoruz. Mısır pazarından daha fazla ziyaretçi çekmek için bu ilgiyi turizm çalışmalarımızla desteklemek istiyoruz." dedi.

Erdoğan, bu kapsamda TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in destekleriyle gelecek aylarda Mısır'da "Trabzon Tanıtım Günleri" düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Kültür SanatAğustosTrabzonTurizmMısırSporSon Dakika

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