Troya Eserleri Roma'da Sergilenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Troya Eserleri Roma'da Sergilenecek

15.04.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Troya temalı sergi, Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda haziranda açılacak, eserler restore ediliyor.

ÇİĞDEM ALYANAK/SEVİ GÖZAY ASLAN - Türkiye'nin önemli kültürel miraslarından Troya'ya ait eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda haziranda açılacak "Troya" temalı sergi öncesinde kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, İtalya ile işbirliği içinde Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda haziranda açılması planlanan "Troya" temalı sergide, başta Troya Müzesi olmak üzere iki ülkedeki çeşitli müzelerden seçilen eserler sanatseverlerle buluşacak.

Bu kapsamda Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde bulunan eserler, laboratuvar ortamında uzman restoratörler tarafından uluslararası müzecilik standartlarına uygun şekilde restore edilip konservasyon işlemine tabi tutuluyor.

Uluslararası müzecilik standartlarına uygun yürütülen çalışmalarla Troya'nın eşsiz mirasının güvenli şekilde Roma'ya taşınması hedefleniyor.

Troya'nın çok katmanlı yapısı uluslararası izleyiciyle buluşturulacak

Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, AA muhabirine, eserlerin özgün yapısını koruyarak güvenli biçimde yurt dışına taşınmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi.

Troya'nın yalnızca bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda mitoloji ve kültürel hafızanın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Düzgören, "Bu sergiyle Troya'nın çok katmanlı yapısını uluslararası izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyoruz. Savaş, göç ve yeniden kurulan yaşamlar üzerinden insanlık tarihinin ortak hafızasına ışık tutan bir anlatı sunulacak." dedi.

Daha önce aynı alanda Türkiye temalı "Göbeklitepe" ve "Magna Mater" sergilerinin düzenlendiğini hatırlatan Düzgören, Troya sergisinin de yoğun ziyaretçi çeken Kolezyum Arkeopark Alanı'nda geniş yankı uyandırmasının beklendiğini ifade etti.

Düzgören, sergi programının, Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Troya Operası ile destekleneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Roma, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Troya Eserleri Roma'da Sergilenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:46:34. #7.12#
SON DAKİKA: Troya Eserleri Roma'da Sergilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.