Troya'nın 160 yıllık kazı tarihine 2 bin 800 yıllık ilk kemik flüt buluntusu girdi

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya Antik Kenti kazılarında yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt ile 4 bin 500 yıllık insan biçimli heykel başı bulunmasına ilişkin, "Destanda (Homeros) anlatılan müzik aletleri, destanda anlatılan olaylar bizim de benzeri bir buluntuyu Troya'da Arkaik Dönem'de 8'inci yüzyıldaki bir katmanda, tabakada bulmamız bu açıdan oldukça önemli." dedi.

Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya Müzesi envanterine alınan eserlere ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleriyle Geleceğe Miras Projesi kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adına İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirdikleri 2026 kazı çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı.

Bu yılki kazı çalışmalarının 4 farklı alanda gerçekleştirildiğini aktaran Aslan, özellikle 2 buluntunun Troya kazı tarihçesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Aslan, özellikle milattan önce 8'inci yüzyıla ait tabakadaki kemik flüt buluntusunun 160 yıllık Troya kazıları açısından bir ilk olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Troya kazı tarihçesinde ilk kez bir kemik flüt aleti karşımıza çıktı. İkinci buluntu ise bizim İlk Tunç Çağı olarak tanımladığımız 2'nci Troya kentinin, kent girişlerinin içinde bir yangın tabakasının içinde bulunduğu bir idol başı, bir kültsel bir obje. Özellikle bu buluntunun 160 yıllık Troya kazı sırasında benzeri buluntuların sayısı 3-5 tane. Tabakanın içinden bulmamız açısından Troya kazı tarihçesi için bize önemli bir veri sunuyor."

Odyssey filmine atıfta bulunan Aslan, şunları kaydetti:

"Özellikle Sirenler'in şarkısı bölümünde deneysel olarak film hazırlıkları sırasında 8'inci yüzyıla ait bir flütle o müziğin yapıldığını biliyoruz. Biz de bu seneki kazılarda o döneme ait benzeri bir flüt parçasını bulmuş olduk. Kazı tarihçesi açısından ilginç bir tesadüf. Homeros uzmanları açısından Homeros'un 8'inci yüzyılda yaşadığı kabul ediliyor. Pek çok araştırmacı 8'inci yüzyılda destanları yazıya geçirdiğini kabul ediyor. Bu açıdan destanda anlatılan müzik aletleri, destanda anlatılan olaylar, bizim de benzeri bir buluntuyu Troya'da Arkaik Dönem'de, 8'inci yüzyıldaki bir katmanda, tabakada bulmamız bu açıdan oldukça önemli."

Aslan, kemikten flüt buluntularının tarihinin çok eski dönemlere gittiğini belirterek, "Avrupa'daki buluntulardan biz 'Paleolitik' dediğimiz, yani neredeyse birkaç yüz bin yıllık geriye giden bir kemik flüt tarihçesi var. Anadolu'da da aslında çok daha eski kemik flüt aletlerinin olduğunu biliyoruz. Fakat Troya açısından 160 yıllık kazılar sırasında bulduğumuz ilk ve tek müzik aleti." dedi.