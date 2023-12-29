Tunceli\'de Gağan geleneği ile yeni yıl kutlamaları yapıldı

TUNCELİ'de yeni yılın gelişi, yüzlerce yıllık gelenek olan 'Gağan' ile kutlandı. Kutlamalar sırasında ortaya güzel görüntüler çıktı.

Alevi geleneklerine göre 28 Aralık-13 Ocak arasında yeni yılın gelişi olarak yüzlerce yıldır kutlanan 'Gağan' geleneği etkinlikleri, sabah saatlerinde başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya gelen yüzlerce kişi, davul zurnayla esnafı gezip, bağış topladı. Toplanan para, gıda ve kıyafetler, kentteki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Etkinlikte davul zurnayla halk oyunları da sergilendi. Aleviler arasında 'Hak lokması' olarak adlandırılan lokma dağıtıldı, hazırlanan yöresel yemekler de Alevi dedesinin duasının ardından yenildi.

Yeni yılın karşılanması olarak adlandırılan Gağan'ın, dayanışma amacıyla kutlandığını belirten Tunceli Belediyesi Kültür birimi yetkilisi Ali Mükan, "Gağan, yüzyıllık kadim bir gelenektir. Yeni yıl geliyor, geçmiş yılı geride bırakıyoruz. Kötülükler geride yani geçmiş yılda kalsın, bereket ve huzur gelsin diye lokmalar pay ediliyor. İnsanlar halaylar çekip, mutlu oluyor. Davul zurnalar eşliğinde esnaf geziliyor. Toplanan bağışlar ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor" dedi.