Ekici'nin ev kirasının da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Barınma sorunu yaşayan ve bir çocuğu ile kısa süre odunlukta kalan Ekici, yaşadığı zorlukları bulunduğu mahallenin muhtarına anlatarak yardım istedi.

Kaynak: AA

Tunceli, kiracı, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Tunceli haberleri... Tunceli'de ev sahibinin evden çıkardığı kadını devlet sıcak yuvaya kavuşturdu - Son Dakika

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