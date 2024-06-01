Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı çalışmaları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı çalışmaları inceledi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı çalışmaları inceledi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı il merkezi ve bazı ilçelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Tekbıyıkoğlu, beraberindeki yetkililerle birlikte ilçelerdeki depreme dayanıksız alanları inceledi ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, il merkezindeki depreme dayanıksız konutlarda da inceleme yaptı. Tekbıyıkoğlu, Tunceli'yi depreme dirençli bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

01.06.2024 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı il merkezi ve bazı ilçelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Tekbıyıkoğlu, beraberindeki Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül, Dönüşüm Alanları 2. Daire Başkanı Mehmet Bedestenci, Tunceli Kentsel Dönüşüm Müdürü Melih Melik Kara ve bazı yetkililer ile Ovacık ve Nazımiye ilçelerine ziyarette bulundu.

İlçelerdeki depreme dayanıksız alanları inceleyen Tekbıyıkoğlu, bir süredir devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili muhtarlarla görüştü.

Vatandaşların taleplerini de dinleyen Tekbıyıkoğlu, daha sonra il merkezindeki depreme dayanıksız ve yıkımına başlanan TİMAŞ konutlarında inceleme yaptı.

Tekbıyıkoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin deprem kuşağında yer alan bir şehir olduğunu söyledi.

Kentte 2 bin 500 civarında arama kurtarma ekibi oluşturduklarını dile getiren Tekbıyıkoğlu, kamu konutları ve hizmet binalarının hepsini depreme dayanıklı hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

"Devletin riskli bölgelerde çeşitli çalışmaları ve vatandaşlara desteği var"

İl merkezi ve ilçelerdeki riskli okulların yıkıldığını bildiren Tekbıyıkoğlu, "Bununla beraber olası deprem öncesinde dönüştürme çalışmalarımız kapsamında riskli alanları da belirledik. İlimizde toplam 8 bölgede 134 yapı ve 798 tane bağımsız bölümün bir deprem anında çok büyük ihtimalle ayakta kalamayacağını tespit ettik. Devletin de riskli bölgelerde çeşitli çalışmaları ve vatandaşlara desteği var." dedi.

Tekbıyıkoğlu, kentsel dönüşüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla yakın bir çalışma içerisinde olduklarını aktardı.

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü ile bazı alanlarda inceleme yaptıklarını belirten Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalar sonucunda bu 8 bölgeyi riskli ve rezerv alan olarak tespit ettik. Buradaki binaların yıkımı ve yapımında eğer vatandaşımızın yüzde 51'lik iknası olursa bu riski yapılar devletimiz tarafından yıkılacak. TOKİ'nin çalışmalarıyla yine neredeyse aynı katlarda ve blok sayısında binalar ortaya çıkacak. Önemli bir kısmı da devlet süspansiyonunda olacak. Geri kalanını da kişilerin ekonomik durumuna göre taksitlendirilip ödeme kolaylığı sağlanacak. Artık kimseyi enkaz altından kaldırmak istemiyoruz."

Tekbıyıkoğlu, Tunceli'yi depreme dirençli bir şehir haline getirmeye ve en zayıf noktalarını kuvvetlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Bülent Tekbıyıkoğlu, İnceleme, Tunceli, Deprem, Yerel yönetim, Deprem, Çevre, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı çalışmaları inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
15:22 ’’Ehliyetin nerede’’ diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı ''Ehliyetin nerede?'' diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 18:51:37. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, deprem riskine karşı çalışmaları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement