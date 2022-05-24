ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
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ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

24.05.2022 15:45

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bu yıl ilk kez kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında 'Tadımız Yerinde Çanakkale' etkinliği düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bu yıl ilk kez kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında 'Tadımız Yerinde Çanakkale' etkinliği düzenlendi. Katılımcılara, yöresel lezzetler ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bu yıl ilk kez 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' nedeniyle Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Polis Denizevi'nde, Çanakkale Valiliği himayesinde Çanakkale Ticaret Borsası ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü iş birliğinde 'Tadımız Yerinde Çanakkale' etkinliği düzenlendi. Programa, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen ve davetliler katıldı.İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanında Türk Mutfağı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle yemek kültürünün ve Türk mutfağının değerlerinin ortaya çıkarıldığını belirterek, Türk mutfağının değerlerini yaşatmak, bir kültür olarak gelecek nesillere aktarmak ve bu bağlamda evrensel değerlere ulaştırmak için etkinlikler yapıyoruz. Çanakkale'nin Türk mutfağında nasıl bir öneme sahip olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak tüm araştırmacılarımız ile birlikte Çanakkale'nin yemek kültürüne dair değerleri araştırıyor ve çalışıyoruz. Çanakkale'nin yemek kültürüne baktığımızda sadece bir coğrafya ile sınırlı olmayan bir kültürle karşı karşıyayız. Bunu da bizler yeşertmeye çalışıyoruz. Bu anlamda, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri bizim kültürümüzün gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olmuştur? diye konuştu.Konuşmaların ardından halk bilimci Senem Özcan tarafından Çanakkale mutfağı konulu sunum yapıldı. Etkinlik kapsamında hazırlanan Çanakkale'nin Lapseki yöresine ait sütlü göceli mantı ile soğanlı ekmek, peynir helvası, koyun yoğurdu ve dondurma katılımcılara ikram edildi. Sütlü göceli mantıyı hazırlayan Meliha Gencer de mantılarının kentin önemli bir yemek kültürü olduğunu belirtti. (DHA)

ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

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Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ÇANAKKALE'DE 'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ - Son Dakika


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