Türk Sinema Günleri Üsküp'te Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türk Sinema Günleri Üsküp'te Başladı

Türk Sinema Günleri Üsküp\'te Başladı

Üsküp ve İştip'te Türk Sinema Günleri etkinliği, Türkiye'nin 101. yıl dönümü kapsamında yapılıyor.

28.10.2024 23:16
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ve İştip kentinde Türk Sinema Günleri etkinliği başladı.

Başkent Üsküp'teki Kinoverzum Sineması'ndaki film gösterimine Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kinoverzum Sineması sahibi Jordan Gjorcev, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sinemaseverler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yıl dönümü vesilesiyle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bunlardan bir tanesinin de Türk Sinema Günleri olduğunu söyledi.

Üsküp ve İştip'te salonlarını bu etkinlik için dört akşam tahsis eden Kinoverzum Sinemalarına teşekkür eden Ulusoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla dört akşam boyunca dünyada tanınmış ünlü bir yönetmenimizin iki filminin de arasında bulunduğu dört Türk filmi burada sinemaseverlerin beğenisine sunulacak." diye konuştu.

Kinoverzum Sinemasının sahibi Gjorcev de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yıl dönümü vesilesiyle böyle bir etkinliğe ev sahibi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye gibi dost ülkelerle bağlantılı kültürel etkinliklere her zaman destek vermek istediklerini belirten Gjorcev, "Etkinliğin bu yıl geleneksel hale gelmesini umuyoruz. Etkinliği iki sinema salonunda gerçekleştiriyoruz, önümüzdeki sene dört sinema salonunun da azami derecede kullanılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü münasebetiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenleniyor.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından 28-31 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek Türk Sinema Günleri etkinliğinde 4 gün boyunca farklı filmler gösterilecek.

Üsküp ve İştip'teki Kinoverzum Sineması'ndaki gösterimde, sinemaseverler 4 Türk filmini izleme şansını elde edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk Sinema Günleri Üsküp'te Başladı - Son Dakika

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