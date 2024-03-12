Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi

"Kapıcılar Kralı", "Köşeyi Dönen Adam", "Piano Piano Bacaksız", "Maden", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Sensiz Yaşayamam" ve "Namus Borcu" filmlerinin yapımcısı, Çiçek Bar'ın (Sinema Sevenler Derneği Lokali) sahibi Arif Keskiner, 86 yaşında vefat etti.
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Vakfımızın kuruluşundan bu yana hep yanımızda olan, 33 yılımızı birlikte geçirdiğimiz, yönetim kurulu üyelerimizden, sinemamızın pek çok önde gelen yapıtında imzası, emeği olan sevgili ağabeyimiz Arif Keskiner'i kaybetmenin acısı içindeyiz. Başımız sağ olsun..." ifadelerine yer verildi.
Yönetmen ve gazeteci Nebil Özgentürk de üzüntüsünü, "Sinemacı, yapımcı Arif Keskiner'i kaybettik. 40 yıllık dostumdu. Binlerce dostu vardı zaten. Çokça sinemaseverin de hocasıydı. Abi yarısıydı birçoğumuz için. Ünlü mü ünlü Çiçek Bar'ın kurucularındandı. Çiçek gibi adamdı. Çok üzgünüm." sözleriyle aktardı.
İlk gençlik yıllarında Osmaniye'den İstanbul'a gelen, 27 yıl Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tutan Keskiner, 1938'de Adana'da doğdu. İlk ve ortaokulu Osmaniye'de okudu. Arif Keskiner, İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesinin ardından İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu'nu bitirdi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir süre arkadaşı Yılmaz Güney'le çalıştı. Keskiner, dört yıl Ağaoğlu Yayınevi'nin müdürü olarak görev yaptı.
Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik ve bulaşıkçılık yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra 50 kadar fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. "Otobüs", "Kapıcılar Kralı", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Maden", "Köşeyi Dönen Adam" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin prodüktörlüğünü yapan Keskiner, "Yılanı Öldürseler" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin senaryo yazımına katıldı.
Halit Çapın'ın "Bay Alkolü Takdimimdir" adlı hayat hikayesinden TRT'ye üç bölümlük ilk diziyi çekti. Ardından beş bölümlük "Bizi Güldürenler" dizisini yaptı. Keskiner, herkesin Çiçek Bar ya da "Arif'in Yeri" dediği, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açtı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi - Son Dakika
Kırıkkale Üniversitesi'nin düzenlediği kariyer buluşmalarına konuk olan iş kadını Mimar Selen Hakbilir, deneyimlerini öğrencilere aktardı. Çalışma hayatına öğrencilik dönemlerinde başladığını vurgulayan Hakbilir, "Hayattaki en önemli şey zaman. Zamanı parayla satın alamazsınız. Bu nedenle başarılı bir noktada yer almak istiyorsanız zamanınızı iyi değerlendirmeniz gerekir. Mesleğinizde hedefiniz para değil insan kazanmak olsun" dedi.
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sağlık ve Sanat Resim Sergisi'nde, sağlık çalışanlarının yaptığı resimler büyük ilgi gördü. Sergi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Yalova Kent Müzesi'nde açıldı. Sağlık çalışanları, resimleriyle usta ressamlara taş çıkardı.
Adana ve Hatay'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Programlarda öğrenciler şiir ve marşlar okudu, gösteri sergiledi. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.
Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nde bulunan Hacı Selim Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi, 1782'de inşa edilmiş ve önemli yazma eser koleksiyonlarını barındırmaktadır. Kütüphane, restore edilerek 2022 Kasım ayında yeniden hizmete açılmıştır. Açılış töreninde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kütüphanenin aslına uygun bir şekilde restore edildiğini ve ilme hizmet etmeyi kendilerine bir borç bildiklerini belirtmiştir. Kütüphane, 4 bin 714 yazılı nadir eseri bünyesinde barındırmaktadır ve Türkiye'deki bütün yazma eserlerin görüntülerine erişebilecek bir sisteme sahiptir. Kütüphane, Hacı Selim Ağa'nın kabirlerini de içermektedir ve bugün 2887 yazma ve 1538 matbu eseri bünyesinde bulundurmaktadır.
Kuşadası'nda İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende öğrencilerin tiyatral gösterisi büyük beğeni topladı.
Yalova'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Sağlık ve Sanat Resim Sergisi'nde, sağlık çalışanlarının yaptığı birbirinden güzel resimler sergilendi. Vali Hülya Kaya, sağlıkçıların sanat aktivitelerinde başarılı olduklarını belirterek, sergide emeği geçenleri tebrik etti.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen panelde, İstiklal Marşı'nın önemi ve Mehmet Akif Ersoy'un edebi şahsiyeti ele alındı. Panelde, farklı konularla ilgili sunumlar yapıldı.
SANKO Üniversitesi Edebiyat Kulübü tarafından düzenlenen 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı' konulu konferansta, Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Yavuz Sinan Ulu, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin milli ve manevi değerlerinin bir yansıması olduğunu belirtti. Konferansta ayrıca İstiklal Marşı'nın yazılma süreci ve şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında bilgiler paylaşıldı.
Türk sinemasının önemli yapımcılarından Arif Keskiner, 86 yaşında vefat etti. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ve yönetmen Nebil Özgentürk tarafından yapılan açıklamalarda, sinema dünyasının sevilen ismi Arif Keskiner'in kaybının büyük bir üzüntü olduğu belirtildi. Keskiner, Türk sinemasına birçok önemli yapıt kazandırmış ve Çiçek Bar'ın sahibi olarak da tanınmıştı.
Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda, İstiklal Marşı okundu, kısa film gösterimi yapıldı, şiirler okundu ve ödüller verildi. Törene çeşitli protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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