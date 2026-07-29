Türk Tarih Kurumunun Trabzon'daki "mobil kitap satış mağazası"nda imza günü etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Türk Tarih Kurumunun Trabzon'daki "mobil kitap satış mağazası"nda imza günü etkinliği yapıldı

Türk Tarih Kurumunun Trabzon\'daki "mobil kitap satış mağazası"nda imza günü etkinliği yapıldı
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Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında dün Trabzon'da kitapseverlere kapılarını açan mobil kitap satış mağazasında imza günü etkinliği gerçekleştirildi.

Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında dün Trabzon'da kitapseverlere kapılarını açan mobil kitap satış mağazasında imza günü etkinliği gerçekleştirildi.

Ortahisar ilçesi 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na konuşlandırılan mobil tırdaki kurum yayınlarına ait kitaplar, tarih meraklılarından ilgi gördü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz, TTK işbirliğiyle "Genel Okuyucu Dizisi" için hazırladığı "Trabzon Tarihi" adlı kitabını okuyucuları için imzaladı.

TTK Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Öksüz, AA muhabirine, Türk Tarih Kurumunun Türk tarihçiliğinin amiral gemisi olduğunu söyledi.

Kurumun isteği üzerine Trabzon tarihini konu alan kitabı kaleme aldığını belirten Öksüz, "Sevinçle ve gururla müşahede ediyorum ki kitap büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin en önemli illerinden birisi olan, tarihin her döneminde coğrafyasının özelliğinden dolayı kıymetli olan Trabzon tarihinin anlaşılması ve geniş kitlelere ulaşılması noktasında bu eser faydalı olacaksa biz de bundan mutlu oluruz." dedi.

Öksüz, mobil kitap satış mağazasının önemli işlev gördüğünü dile getirerek, "Türkiye'nin her tarafında, 81 ilinde kitaplarını, Türk Tarih Kurumunun 100 yıllık birikimini okuyucuyla paylaşıyor ve toplumumuzun kültürel gelişimine ve yükselmesine çok büyük bir katkı sağlıyor. Çok geniş bir ilgi var. Eminim ki ülkenin her yerinde bu ilgi mevcuttur." diye konuştu.

Mobil kitap satış mağazası, bugün saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk Tarih Kurumunun Trabzon'daki 'mobil kitap satış mağazası'nda imza günü etkinliği yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Tarih Kurumunun Trabzon'daki "mobil kitap satış mağazası"nda imza günü etkinliği yapıldı - Son Dakika
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