Ümraniye'de hıdırellez şenliğiyle birlikte Kazım Karabekir Cemevi'nin temeli atıldı - Son Dakika
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Ümraniye'de hıdırellez şenliğiyle birlikte Kazım Karabekir Cemevi'nin temeli atıldı

23.05.2022 11:16

- Ümraniye'de hıdırellez şenliğiyle birlikte Kazım Karabekir Cemevi'nin temeli atıldı Ümraniye'de yapılacak olan Kazım Karabekir Cemevi inşaatı için temel atma töreni yapıldı.

- Ümraniye'de hıdırellez şenliğiyle birlikte Kazım Karabekir Cemevi'nin temeli atıldı

İSTANBUL - Ümraniye'de yapılacak olan Kazım Karabekir Cemevi inşaatı için temel atma töreni yapıldı. Törende konuşan Başkan İsmet Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "İnşallah bu güzel mekanımızı yeniden inşa ederek siz değerli kardeşlerimize bu güzel cemevimizi temeliyle birlikte önümüzdeki yıl tamamlamış oluruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi

Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde yapılacak olan Kazım Karabekir Cemevi inşaatına başlandı. Gelecek yıl inşaatının bitmesi beklenen cemevinin temel atma törenine Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal'in yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen ve mahalle sakinleri katıldı. Tören semah gösterisi ile başladı. Temel atama töreninin ardından Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen, Hıdırellez Bayramı Şenliğinde şarkıcı Şinasi Can rüzgarı esti. Çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı konser renkli görüntülere sahne oldu.

"Nice baharlara el ele yürüyeceğiz"

Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Çerkez kimseyi ayırt etmeden hep bir arada olduk. İyi günde kötü günde yüzyıllarca iç içe yaşadık. Bundan sonra da bu güzellikler hep devam etsin diye nice baharlara el ele yürüyeceğiz. Değerli canlar, rabbim beraberliğimizi daim etsin. Kardeşliğimiz daim olsun. İnşallah bu güzel mekanımızı yeniden inşa ederek siz değerli kardeşlerimize bu güzel cemevimizi temeliyle birlikte önümüzdeki yıl tamamlamış oluruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Ümraniye'de hıdırellez şenliğiyle birlikte Kazım Karabekir Cemevi'nin temeli atıldı
Ümraniye'de hıdırellez şenliğiyle birlikte Kazım Karabekir Cemevi'nin temeli atıldı
Ümraniye'de hıdırellez şenliğiyle birlikte Kazım Karabekir Cemevi'nin temeli atıldı
Ümraniye'de hıdırellez şenliğiyle birlikte Kazım Karabekir Cemevi'nin temeli atıldı

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Çorlu'da Hıdırellez Şenliği Çorlu'da Hıdırellez Şenliği ÜMRANİYE'DE CEMEVİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ ÜMRANİYE'DE CEMEVİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ümraniye'de hıdırellez şenliğiyle birlikte Kazım Karabekir Cemevi'nin temeli atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de hıdırellez şenliğiyle birlikte Kazım Karabekir Cemevi'nin temeli atıldı - Son Dakika
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