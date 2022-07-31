Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

31.07.2022 18:44
Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu.

Çavuş Mahallesi'ndeki üç katlı tarihi binada kurulan müze, ilçeyle özdeşleşen lokum ile safranın geçmişten bugüne üretim aşamalarını yerli ve yabancı turistlere tanıtmayı amaçlıyor.

Müze işletmecisi Onur Şen, AA muhabirine, Safranbolu'nun evi, safranı ve lokumu ile meşhur olduğunu söyledi.

İlçenin bu 3 özelliğini gelen misafirlere anlatabilmek için müze kurduklarını belirten Şen, şunları kaydetti:

"Herkesi Safranbolu'nun güzelliklerini görmeye davet ediyoruz. Buraya gelen misafirler lokumun nasıl yapıldığını ve safranın nasıl üretildiğini detaylı olarak hem yetiştirilmesini hem de üretim aşamasını görebiliyorlar. Müzemiz üç katlı bir konak. Müzenin ilk iki katında lokumun tarihini anlatıyoruz ve üretim aşamaları konusunda bilgiler veriyoruz. Müzenin son katında ise safranın dikimi, üretimi, toplanma aşaması ve baharat yapılmasını anlatıyoruz."

YORUMLAR
500
Karabük'te toprak yığınına çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı Karabük'te toprak yığınına çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'da 'Lokum ve Safran Müzesi' kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul Kadıköy'de bir daire için istenen 130 bin TL kira görenleri şoka uğrattı! "Metrobüse yakın" ibaresi manidar karşılandı...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Tam yiyeceği sırada tostunu kuşa kaptırdı! Genç adam şaşkına döndü
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 18:44:52. #1.13#
SON DAKİKA: Safranbolu'da "Lokum ve Safran Müzesi" kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement