UNESCO Kenti Safranbolu Cittaslow Belgesi'ne Kavuştu

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UNESCO kenti Safranbolu 25 sakin şehirden biri oldu

Safranbolu Cittaslow Belgesi'ne kavuştu

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi sakin şehirler (Cittaslow) ağına dahil olduğu belgeyi teslim aldı.

Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen, tarihi han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konaklarıyla öne çıkan Safranbolu ilçesi için 4 Mart 2023'te Cittaslow hareketine dahil olmak için yapılan başvuru geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

Safranbolu Belediyesi tarafından sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için yürütülen çalışmaların ardından Safranbolu'ya, Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi teslim edildi.

Böylece Cittaslow'a dahil olan 25 kentten biri Safranbolu olmuş oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bu belgenin Safranbolu'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geçtiğimiz günlerde Belçika'nın Damme kentinde Safranbolu'ya belgesi takdim edildi. Cittaslow kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkması ve küreselleşmeyle birbirine benzeyen kentlerin olmaması adına kurulmuş böyle bir amacı olan yapı. Özellikle de şunun altını çizmek istiyorum. Safranbolu UNESCO Dünya Miras Listesinde. Şimdi bu unvanının yanına bir de Cittaslow ağına dahil olarak bu unvana sahip olmuş oldu. Safranbolu kendi kültürüne sahip çıkan, kent ölçeğinde korunan Türkiye'deki tek kent. Bu unvanı da dahil edilmeyi de en çok hak eden kentlerden biriydi" dedi.

1.5 yıl sürdürülen çalışmalar neticesinde tarihi ilçeye bu unvanı kazandırdıklarını ifade eden Köse, "Değişen ve gelişen dünya düzeninde Safranbolu'nun ve Safranbolu gibi tarihi kimliği olan kentlerin var olan yerel kimliğine sahip çıkması çok kıymetli. Değişmemesi çok kıymetli ve aynı şekilde gelecek nesillere aktarılması çok kıymetli. Biz UNESCO ve Cittaslow'un şartlarını yerine getirerek kendimizi hem geleceğe hazırlıyoruz hem de var olan kimliğimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

"Sakin şehir unvanıyla özellikle pandemi sonrasında daha dingin, rahat, huzurlu kentlerin tercih edilmesi sebebiyle turizme çok büyük katkısı olacak" diyen Köse "Özellikle de Avrupa kentlerinden 33 Avrupa kentinin dahil olduğu bu ağda, Safranbolu'nun da bulunması turizmin olumlu yönde gelişmesi ve katma değerini yükseltmesi anlamına gelmektedir. Bunu önümüzdeki günlerde yaşayarak hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.