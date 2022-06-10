Üniversite öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini sergiledi - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini sergiledi

10.06.2022 00:50

Üniversite öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini sergiledi Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde yurtlarda açılan kurslarda eğitim alan öğrenciler kurs boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

Üniversite öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini sergiledi

OSMANİYE - Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde yurtlarda açılan kurslarda eğitim alan öğrenciler kurs boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

Osmaniye'de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri 2021-2022 eğitim-öğretim yılında usta öğreticiler tarafından açılan kurslarda eğitim aldı. Filografi, keçe, polimer kil, resim, seramik, çini, dikiş-nakış, hüsn-ü hat, örgü bebek, ahşap yakma gibi alanlarda 1 yıl boyunca eğitim alan öğrenciler eğitimlerinin sonunda el emeği göz nuru ile hazırladıkları yaklaşık 250 eseri sergiledi. Serginin açılışı Vali Erdinç Yılmaz, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar tarafından yapıldı.

Serginin açılışı öncesinde Vali Yılmaz'a bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, yurtlarda kalan öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek, gelişimlerine katkı sağlamak için yapmış olduğu el emeği göz nuru eserlerin yer aldığını söyledi.

Serginin açılışını "hayırlı olsun" dileğiyle yapan Vali Erdinç Yılmaz, sergilenen eserleri tek tek inceleyerek, eserler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Öğrencileri tebrik eden Vali Yılmaz, öğrencilerin el emeği göz nuru hünerlerini kullanarak muhteşem sanat eserlerini ortaya koyduklarını ifade etti.

Üniversite öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini sergiledi
Üniversite öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini sergiledi
Üniversite öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini sergiledi
Üniversite öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini sergiledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Osmaniye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Üniversite öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini sergiledi - Son Dakika

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