Unutulmaya yüz tutan Kula halıları tarihi konakta yeniden dokunuyor - Son Dakika
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Unutulmaya yüz tutan Kula halıları tarihi konakta yeniden dokunuyor

27.04.2022 12:11
Unutulmaya yüz tutan Kula halıları tarihi konakta yeniden dokunuyor

Manisa'nın Kula ilçesine özgü Türk halıları, tarihi konakta açılan atölyede yeniden dokunmaya başlandı.

Manisa'nın Kula ilçesine özgü Türk halıları, tarihi konakta açılan atölyede yeniden dokunmaya başlandı.

Kula Belediyesi, yaklaşık 300 yıl önce ilçede yaşayan Aristi adlı Rum bir doktorun konağını restore ederek, "Dr. Aristi El Sanatları Atölyesi"ne çevirdi. Pek çok el sanatına ilişkin atölyelerin yer aldığı konakta kurulan dokuma tezgahlarında ise Kula'ya özgü olan ve İslamiyet öncesi Orta Asya Türk geleneklerinden izler taşıyan 16 çeşit motif halı dokunarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Atölyede istihdam edilen 6 kadın, hem ilçede unutulmaya yüz tutmuş halı dokumacılığını canlandırıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AA muhabirine, ilçede kadın istihdamını önemsediklerini belirterek, Dr. Aristi El Sanatları Atölyesi'nin bu anlamda önemli bir merkez olacağını söyledi.

Atölyede ilçenin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından halı ve kilim dokumacılığını yaşatacaklarını dile getiren Tosun, şöyle konuştu:

"Burada çeşitli faaliyetlerle Kula halı ve kilimlerinin hayatta kalmasını sağlayacağız. Aynı zamanda burada üretilen halı ve kilimler Kula'ya gezmeye gelen turistlere sergilenecek ve satılarak kadınlarımız ekonomik kazanım elde edecek. 6 kadının halı dokumasıyla başlayan atölyemiz ilerleyen zamanda sayıları arttırılarak daha çok dokuma yapmak isteyenlere hizmet verecek. Bunun sayesinde de özel bir sanat olan halı kilim dokuyan kadınlarımız aile ekonomilerine katkı sağlamış olacak."

Tosun, Dr. Aristi El Sanatları Atölyesi'nin okulların tatil olduğu yaz döneminde öğrencilere de açılarak dokuma, resim, geri dönüşüm, ahşap ve taş boyama atölyeleriyle hizmet vereceğini ifade etti.

Atölyenin usta öğreticilerinden Sultan Gençtürk de atölyeye ilginin her geçen gün arttığını anlatarak, "Özellikle Anadolu'da dokunan ve Orta Asya kültürünü yansıtan motiflerle dokuyoruz. Aynı zamanda Kula ilçesiyle özdeşleşmiş 16 çeşit halı motifini de kadınlarımız ilmek ilmek işliyorlar." diye konuştu.

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Kula Belediyesi, Orta Asya, Manisa, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Unutulmaya yüz tutan Kula halıları tarihi konakta yeniden dokunuyor - Son Dakika


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