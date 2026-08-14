Konuralp Antik Kenti’nde tarihi miras için çalışmalar sürüyor

Düzce Valisi Mehmet Makas, Konuralp (Prusias ad Hypium) Antik Kenti'nde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, kentin önemli kültürel mirasları arasında yer alan Konuralp (Prusias ad Hypium) Antik Kenti'nde yürütülen çalışmaları inceledi. Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden, Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Burçin Sarıcan'ın eşlik ettiği incelemede, antik kentte sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verildi. Vali Makas, Konuralp Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, bölgenin tarihi dokusunun korunması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Makas, incelemelerinin ardından bölgenin önemli manevi değerlerinden biri olan Konuralp Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.