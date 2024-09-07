Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Almodovar'a - Son Dakika
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Kültür Sanat

Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Almodovar'a

Venedik Film Festivali\'nde Altın Aslan Almodovar\'a

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde İspanyol rejisör Pedro Almodovar'ın yönettiği 'The Room Next Door' filmi Altın Aslan ödülünü kazandı. Festivalde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekildi.

07.09.2024 22:46
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İtalya'da bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde büyük ödül "Altın Aslan"ı, İspanyol rejisör Pedro Almodovar'ın yönettiği "The Room Next Door" filmi kazandı.

Venedik kentinin Lido Yarımadası'nda 28 Ağustos'ta başlayan dünyanın en eski sinema festivali, bu akşamki ödül töreniyle sona erdi.

Festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmenliğini İspanyol rejisör Almodovar'ın üstlendiği "The Room Next Door" filmi aldı.

En iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne de "The Brutalist" filminin ABD'li yönetmeni Brady Corbet layık görüldü.

Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülünü (Coppa Volpi) "The Quiet Son" filminde gösterdiği performansla Fransız aktör Vincent Lindon alırken, en iyi kadın oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) "Babygirl" filmindeki rolüyle aktris Nicole Kidman layık görüldü.

Festivalde ana yarışma kategorisinde en iyi senaryo ödülü ise "Ainda Estou Aqui (I'm still here)" filminin senaristleri Murilo Hauser ve Heitor Lorega'ya verildi.

Ödül gecesine Gazze damgası

Gecede ödül alan pek çok ismin sahnedeki konuşmalarında, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır devam eden saldırılarını güçlü şekilde kınaması dikkati çekti.

Festivalde gelecek vadeden yönetmenlere verilen "Geleceğin Aslanı" ödülünü kazanan "Familiar Touch" filminin Yahudi yönetmeni Sarah Friedland da ödülünü Gazze'de devam eden işgal nedeniyle Filistinlilere adadı.

Friedland, ödül konuşmasında, Filistin halkına dayanışmasını dile getirerek, "Bu ödülü, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 336. gününde ve işgalin 76. yılında kabul ediyorum." dedi. Friedland'ın konuşması, salondakilerden büyük alkış aldı.

Diğer yandan, çok sayıda İtalyan sanatçı da Gazze'de devam eden "soykırıma" dair festival yönetimini sessiz kaldığı ve İsrail yapımı filmlerin gösterilmesine izin verdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Bu arada, 82. Uluslararası Venedik Film Festivali'nin, 27 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Almodovar'a - Son Dakika

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