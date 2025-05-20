Verdi'nin Requiem'i İzmir'de

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 2024-2025 sezon finalinde klasik müzik tarihinin en güçlü yapıtlarından biri olan Giuseppe Verdi'nin Requiem eserini dinleyicilerle buluşturacak.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, konser, 23 Mayıs saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Devlet Çoksesli Korosu eşliğinde gerçekleştirilecek.

Verdi'nin 19. yüzyıl İtalyan edebiyatının önde gelen isimlerinden Alessandro Manzoni'nin vefatının ardından bestelediği Requiem, bestecinin kişisel yasını ve insanlığın ortak duygularını müzikal bir dille ortaya koyduğu önemli eserlerinden biri kabul ediliyor.

Konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrasını, İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetecek. Devlet Çoksesli Korosu'nun sanat yönetimi ise koronun daimi şefi Burak Onur Erdem tarafından yürütülecek.

Requiem soprano Burçin Savigne, mezzo soprano Asude Karayavuz, tenor Mehmet Kavil ve bas Doğukan Özkan tarafından seslendirilecek.